Campanha de Flávio pede cassação da candidatura de Lula e mira sindicatos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a cassação da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ação acusa sindicatos de financiar irregularmente a campanha petista e aponta suposto abuso de poder econômico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O pedido foi apresentado pela equipe jurídica de Flávio nesta quarta-feira (14/10). As acusações fazem parte de uma nova ofensiva da campanha do candidato do PL contra o adversário na disputa pelo Palácio do Planalto.

A iniciativa ocorre em meio ao acirramento da disputa judicial entre as duas campanhas durante o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro.

O que diz a ação?

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) apresentada pela equipe de Flávio tem como ponto de partida a declaração de um dirigente sindical, durante uma reunião na Universidade Federal do Paraná (UFPR), sobre a destinação de recursos da entidade para a campanha de Lula.

A representação também cita a União Nacional dos Estudantes (UNE), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), sindicatos e federações. Segundo a campanha do PL, essas organizações teriam colocado estruturas físicas, funcionários, recursos financeiros e canais de comunicação à disposição da candidatura petista.

A defesa de Flávio também questiona a realização de mais de 70 assembleias estudantis em apoio a Lula em universidades e institutos federais, além da suposta distribuição de material eleitoral em centros acadêmicos.

Outro argumento é a alegada atuação coordenada entre entidades e a campanha do presidente. A petição menciona publicações com mensagens contrárias a Flávio e à família Bolsonaro, como “Flávio, inimigo do povo” e “Bolsonaros nunca mais”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com base nas acusações, a equipe jurídica do senador pede a cassação da candidatura de Lula. As alegações apresentadas na ação ainda dependem de análise da Justiça Eleitoral e não representam, por si só, comprovação de irregularidades.