Aliados divulgam "Flaviômetro" para cobrar empenho na campanha

Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgaram a plataforma “Flaviômetro” como forma de cobrar engajamento na campanha à Presidência da República. O painel monitora publicações que mencionam o candidato ou pedem voto para Flávio, e traz uma lista dos “ausentes”, que estão há mais de dois dias sem postar.

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O site foi anunciado pelo deputado federal reeleito Gustavo Gayer (PL-GO), em vídeo publicado ontem (13/10) em seu canal do Youtube. Segundo a plataforma, a senadora eleita e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) lidera o ranking dos ausentes, e está há mais de seis dias sem publicar sobre Flávio.

Além de Michelle, estão como ausentes aliados como o deputado federal eleito Jair Renan (PL-SC), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e a governadora do DF, Celina Leão. Ambos estão há, ao menos, seis dias sem falar sobre Flávio nas redes, de acordo com a plataforma. O site monitora posts feitos a partir do dia 8 de outubro.

No momento da publicação desta matéria, o deputado reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) liderava o ranking, seguido dos também deputados eleitos Lucas Pavanato (PL-SP) e Jeffrey Chiquini (Novo-PR).

Cobrança

Como os dados são atualizados em tempo real, as listas mudam constantemente. O site monitora uma série de métricas das redes sociais, e calcula o engajamento de cada candidato eleito no primeiro turno.

“Não tem como fugir e agora, sim, a gente vai saber exatamente quem está e quem não está fazendo campanha para Flávio Bolsonaro. E você tem uma ferramenta para poder cobrar das pessoas”, disse Gayer ao anunciar o “Flaviômetro”. No vídeo, ele explica sobre o funcionamento da plataforma.

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Não está claro quem criou o site. Segundo Gayer, em seu vídeo, a divulgação foi combinada com o próprio Flávio, que compartilhou o conteúdo em suas próprias redes.