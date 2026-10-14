Empate técnico na Quaest acelera reuniões e muda estratégias das campanhas

O instituto Quaest divulgou, nesta quarta-feira (14/10), o primeiro levantamento de intenção de voto voltado ao segundo turno da eleição presidencial, apontando um cenário de empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. Os dados mobilizaram as cúpulas partidárias em Brasília e nos diretórios regionais, exigindo reuniões imediatas nesta semana para redefinir a comunicação com a sociedade e reorganizar palanques estaduais estratégicos.

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O que diz a pesquisa Quaest sobre o segundo turno

A pesquisa Quaest indica Flávio Bolsonaro com 46% das intenções de voto e Lula com 44%, configurando empate técnico considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Votos brancos e nulos somam 9%, enquanto 1% dos eleitores se declarou indeciso. O equilíbrio numérico coloca os dois concorrentes em confronto direto pela preferência dos indecisos e força a readequação rápida de mensagens prioritárias.

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O levantamento também registrou índices de rejeição próximos: 54% para Flávio Bolsonaro e 53% para Lula, números que indicam alta polarização no eleitorado. Os percentuais retratam a divisão expressiva do eleitorado nacional logo na largada da etapa final da disputa, ampliando o peso da propaganda política obrigatória e dos debates televisivos programados para este mês.

Para a pesquisa, foram entrevistados 2.154 eleitores presencialmente entre os dias 10 e 13 de outubro em cidades de pequeno, médio e grande porte em todo o país. A margem de erro estabelecida em dois pontos percentuais para mais ou para menos mantém os concorrentes nivelados nos índices gerais, sem que nenhum deles alcance vantagem isolada fora da oscilação estatística calculada pelo instituto.

Como as campanhas mudam as estratégias eleitorais

Diante da proximidade dos números, os núcleos estratégicos das duas candidaturas recalibram as prioridades públicas. O plano de atuação imediato das equipes foca em ações práticas para reduzir a rejeição e atrair eleitores indecisos:

revisão das viagens para concentrar passagens pelo Sudeste e pela Região Sul, áreas com grande volume de votantes indecisos;

aproximação pragmática com governadores e prefeitos de capitais que mantiveram postura neutra na etapa anterior;

ajuste no tom das propagandas de rádio e televisão, diminuindo ataques diretos para valorizar propostas econômicas;

intensificação de agendas segmentadas voltadas à classe média urbana e aos trabalhadores do setor de serviços;

ampliação do monitoramento digital contínuo para responder rapidamente a boatos em circulação na internet.

Onde as candidaturas buscam novos apoios políticos

A corrida por alianças passou a ditar o ritmo das conversas de bastidor no Congresso Nacional. A equipe ligada ao presidente Lula intensificou o contato com lideranças de centro para assegurar compromissos formais de bancadas partidárias, enquanto emissários de Flávio Bolsonaro ampliaram conversas com representantes do setor agropecuário e empresários do comércio.

As legendas que não lançaram nomes próprios ou cujos concorrentes não avançaram receberam convites formais para dialogar com os dois lados. O foco dos encontros reside na composição de futuros acordos de governabilidade e na cessão de espaço em propagandas eleitorais gratuitas.

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Qual é o foco das articulações em Minas Gerais

O eleitorado mineiro ganhou status prioritário nas discussões dos dois grupos partidários. Historicamente visto como termômetro das disputas federais, o colégio eleitoral do estado mobiliza viagens frequentes de coordenadores de campanha, empenhados em consolidar palanques em Belo Horizonte, bem como em polos do interior como Uberlândia e Juiz de Fora.