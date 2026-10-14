Quaest divulga primeira pesquisa do 2º turno entre Flávio e Lula

O instituto Quaest divulga nesta quarta-feira (14/10) sua primeira pesquisa sobre o segundo turno da eleição presidencial, que opõe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Foram entrevistados 2.154 eleitores entre sábado (10/10) e terça-feira (13/10). Os números serão abertos a partir das 18h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O levantamento foi contratado pela Editora Globo e pela Rede Globo, ao custo de R$ 338.178, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Leia Mais

Participaram da pesquisa eleitores com 16 anos ou mais. A amostra foi definida por conglomerados, em três etapas: primeiro, o sorteio de municípios e de setores censitários, pelo método de Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT); depois, a seleção de domicílios; por fim, a escolha dos entrevistados segundo cotas de sexo, idade, renda familiar e escolaridade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para montar o desenho amostral, a Quaest usou dados do TSE, do Censo 2022 e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do IBGE. Os resultados podem passar por pós-estratificação, ajuste estatístico que aproxima o perfil da amostra ao da população.