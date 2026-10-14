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ELEIÇÕES 2026

Quaest divulga primeira pesquisa do 2º turno entre Flávio e Lula

Levantamento encomendado pela Globo ouviu 2.154 eleitores em todo o país entre sábado (10/10) e terça-feira (13/10); margem de erro é de dois pontos percentuais

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Repórter
14/10/2026 07:42 - atualizado em 14/10/2026 07:42

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Quaest divulga primeira pesquisa do 2º turno entre Flávio e Lula
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro, candidatos no segundo turno, em meio à divulgação da nova pesquisa Quaest crédito: Evaristo SA and Mauro PIMENTEL / AFP

O instituto Quaest divulga nesta quarta-feira (14/10) sua primeira pesquisa sobre o segundo turno da eleição presidencial, que opõe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Foram entrevistados 2.154 eleitores entre sábado (10/10) e terça-feira (13/10). Os números serão abertos a partir das 18h. 

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O levantamento foi contratado pela Editora Globo e pela Rede Globo, ao custo de R$ 338.178, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Participaram da pesquisa eleitores com 16 anos ou mais. A amostra foi definida por conglomerados, em três etapas: primeiro, o sorteio de municípios e de setores censitários, pelo método de Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT); depois, a seleção de domicílios; por fim, a escolha dos entrevistados segundo cotas de sexo, idade, renda familiar e escolaridade.

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Para montar o desenho amostral, a Quaest usou dados do TSE, do Censo 2022 e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do IBGE. Os resultados podem passar por pós-estratificação, ajuste estatístico que aproxima o perfil da amostra ao da população.

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