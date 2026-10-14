Assine
overlay
Início Política
Eleições

Quaest: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula 44% em votos totais; há empate técnico

Os eleitores indecisos representam 1%, e 9% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo

Publicidade
Carregando...
PF
Paulo Floro - Correio Braziliense
NL
Nathallie Lopes
PF
Paulo Floro - Correio Braziliense
Repórter
NL
Nathallie Lopes
Repórter
14/10/2026 18:18 - atualizado em 14/10/2026 18:23

compartilhe

×
Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro e Lula crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP - Ricardo Stuckert / PR

A Quaest divulgou nesta quarta-feira (14/10) a sua primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em votos totais, Flávio Bolsonaro tem 46% das intenções de voto, enquanto Lula registra 44%. Os eleitores indecisos representam 1%, e 9% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo.

A pesquisa ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre 10 e 13 de outubro. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e custou R$ 338.178. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

Outros dados da pesquisa

Além da intenção de voto, o levantamento aborda a rejeição aos candidatos, a avaliação do governo Lula e a percepção dos eleitores sobre propostas apresentadas pelos dois concorrentes. A pesquisa também investiga os sentimentos associados à disputa presidencial e a expectativa dos entrevistados sobre quem vencerá a eleição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

bolsonaro eleicao eleicoes eleicoes-2026 flavio-bolsonaro lula pesquisa quaest segundo-turno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay