Quaest: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula 44% em votos totais; há empate técnico

A Quaest divulgou nesta quarta-feira (14/10) a sua primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026.

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Em votos totais, Flávio Bolsonaro tem 46% das intenções de voto, enquanto Lula registra 44%. Os eleitores indecisos representam 1%, e 9% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo.

A pesquisa ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre 10 e 13 de outubro. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e custou R$ 338.178. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

Outros dados da pesquisa

Além da intenção de voto, o levantamento aborda a rejeição aos candidatos, a avaliação do governo Lula e a percepção dos eleitores sobre propostas apresentadas pelos dois concorrentes. A pesquisa também investiga os sentimentos associados à disputa presidencial e a expectativa dos entrevistados sobre quem vencerá a eleição.

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Matéria em atualização