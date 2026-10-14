Nikolas ironiza atos pró-Lula: "Abriram o show, agora a atração principal vai começar"

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) divulgou nesta quarta-feira (14/10) um vídeo em suas redes sociais ironizando os atos pró-Lula que vêm acontecendo no país desde o primeiro turno das eleições de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na postagem, ele convoca seus seguidores para atos em defesa de Flávio Bolsonaro e provoca a oposição. "Fala esquerda, tudo bem? Passando aqui só para agradecer por vocês terem aberto o show aí pra gente, porque agora a atração principal vai começar, tá? É o Brasil, meu amigo. O Brasil vai pra rua e vai de verde e amarelo", diz ele.

Leia Mais

Valeu aí…mas aqui é verde e amarelo ????????????????



BORA PRA RUA, BRASIL! https://t.co/vNmcpSog3S — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 14, 2026

Após divulgar as datas e horários das manifestações pró-Flávio em diferentes estados, Nikolas complementa: "o Brasil vai vencer e o nosso voto, o meu, o seu voto, vai aposentar o PT".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A música que toca ao fundo do vídeo é uma adaptação do funk "Jonathan II" — originalmente uma colaboração de Jonjon com a produtora Furacão 2000 — que tem sido utilizada na campanha de Flávio. O vídeo termina com imagens de apoiadores de Flávio em uma manifestação dançando e cantando o jingle: “quem ficar parado é petista disfarçado".