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Nikolas ironiza atos pró-Lula: "Abriram o show, agora a atração principal vai começar"

Após série de manifestações a favor do presidente, parlamentar do PL ironiza adversários e convoca manifestantes para vestir verde e amarelo em defesa de Flávio Bolsonaro

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
14/10/2026 15:20 - atualizado em 14/10/2026 15:24

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Nikolas ironiza atos pró-Lula: "Abriram o show, agora a atração principal vai começar"
Nikolas Ferreira divulgou um vídeo nas redes sociais em que ironiza a esquerda e convoca para atos a favor de Flávio Bolsonaro crédito: Reprodução/X @nikolas_dm

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) divulgou nesta quarta-feira (14/10) um vídeo em suas redes sociais ironizando os atos pró-Lula que vêm acontecendo no país desde o primeiro turno das eleições de 2026.

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Na postagem, ele convoca seus seguidores para atos em defesa de Flávio Bolsonaro e provoca a oposição. "Fala esquerda, tudo bem? Passando aqui só para agradecer por vocês terem aberto o show aí pra gente, porque agora a atração principal vai começar, tá? É o Brasil, meu amigo. O Brasil vai pra rua e vai de verde e amarelo", diz ele.

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Após divulgar as datas e horários das manifestações pró-Flávio em diferentes estados, Nikolas complementa: "o Brasil vai vencer e o nosso voto, o meu, o seu voto, vai aposentar o PT".

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A música que toca ao fundo do vídeo é uma adaptação do funk "Jonathan II" — originalmente uma colaboração de Jonjon com a produtora Furacão 2000 — que tem sido utilizada na campanha de Flávio. O vídeo termina com imagens de apoiadores de Flávio em uma manifestação dançando e cantando o jingle: “quem ficar parado é petista disfarçado".

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