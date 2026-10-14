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Meta AI gera imagens de Flávio Bolsonaro mas bloqueia Lula no WhatsApp: entenda

Testes mostram disparidade no tratamento de candidatos pela ferramenta; sistema da Meta opera de forma distinta no WhatsApp

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
14/10/2026 12:09

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Meta AI gera imagens de Flávio Bolsonaro mas bloqueia Lula no WhatsApp: entenda
A plataforma Meta AI, protagonista da polêmica sobre a neutralidade na geração de conteúdo para campanhas eleitorais crédito: dpa / picture alliance via Getty I

Usuários do WhatsApp identificaram uma disparidade no comportamento da Meta AI ao solicitar a criação de imagens para campanhas eleitorais. A ferramenta de inteligência artificial rejeitou comandos voltados ao presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT), enquanto atendeu prontamente a pedidos semelhantes direcionados ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL). Os dois políticos disputam o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro de 2026, a menos de duas semanas da data de hoje.

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O assistente virtual, disponível de forma gratuita no aplicativo de mensagens, no Instagram e no Facebook, opera com comandos de texto para elaborar conteúdos visuais. Essa diferença de tratamento ocorreu exclusivamente na versão integrada ao aplicativo de conversas. Quando os mesmos testes foram aplicados diretamente no site oficial da plataforma, o sistema barrou as solicitações de ambos os políticos de maneira uniforme.

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Comandos no aplicativo e respostas do sistema

Durante as tentativas de gerar os materiais dentro do aplicativo para celulares, o envio da mensagem para criar uma arte "Lula 13 com as cores verde e amarelo" resultou em recusa imediata. O assistente virtual informou ao usuário que "não consegui gerar a imagem que você pediu".

Captura de tela do WhatsApp mostra pedido de arte 'lula 13' e recusa da Meta AI
A recusa da Meta AI em criar arte para Lula 13 exemplifica a disparidade da ferramentaWhatsApp

Logo após a primeira negativa, a solicitação com os termos "Flávio 22 com as cores verde e amarelo" teve processamento normal. A ferramenta concluiu a arte sem apresentar nenhum tipo de bloqueio ou aviso sobre restrições de teor político.

Captura de tela do WhatsApp exibindo o pedido e a arte ‘Flávio’ em verde e amarelo gerada pela Meta AI
A inteligência artificial da Meta cria a arte para ‘Flávio 22’WhatsApp
Ilustração verde e amarela com 'Flávio 22' e elementos tropicais, como folhas e flores
A Meta AI gerou esta arte para 'Flávio 22', contrastando com a recusa para outros nomes políticosWhatsApp

Ao ser questionado sobre o motivo da recusa inicial na criação do material gráfico, o assistente informou ter ocorrido um bloqueio automático no sistema. A própria inteligência artificial declarou: "Não é para ter diferença. Os dois são nomes de figuras políticas, e o sistema que gera imagens tem um filtro de segurança automático que bloqueia algumas imagens com nomes de políticos".

A IA justificou a divergência por uma inconsistência na checagem automática, uma vez que ao pedir a imagem de Flávio Bolsonaro, o comando não veio com o seu sobrenome.

Apesar disso, quando é solicitado para fazer uma arte apenas com “Luiz 13”, o Meta AI não consegue gerar a imagem pedida.

Chat do WhatsApp com solicitação 'Luiz Inácio 13' e 'Luiz 13', recusada pela IA
A Meta AI negou o pedido de criação de arte com 'Luiz 13' no WhatsApp, reforçando a disparidade da ferramenta com nomes políticosWhatsApp
Captura de tela do WhatsApp mostra pedido de arte 'Luiz 13' e recusa da Meta AI
A recusa da Meta AI em criar arte para "Luiz 13", mesmo sem sobrenome, exemplifica a inconsistência do sistemaWhatsApp

Em um momento posterior, após insistências nos testes, a tecnologia da Meta aceitou produzir um conteúdo genérico. Primeiro foi solicitado a imagem vermelha com o número 13 no meio, para depois conseguir adicionar na arte o nome “Luiz'“

Captura de tela de chat WhatsApp com pedido de imagem vermelha com '13' e visualização da arte
A Meta AI aceitou o comando genérico para gerar imagem vermelha com o número 13, após recusas em pedidos diretos relacionados a políticosWhatsApp
Captura de tela de WhatsApp com mensagem "Coloca o nome Luiz na imagem" e imagem vermelha com "Luiz"
Meta AI aceita adicionar "Luiz" à imagem, após testes que contornaram a restrição da plataforma para nomes políticosWhatsApp

A legislação brasileira veda condutas que sugiram qualquer tipo de preferência ou benefício a postulantes a cargos públicos. As determinações em vigor buscam garantir equilíbrio na disputa eleitoral em ambientes físicos e plataformas digitais.

A legislação eleitoral brasileira estabelece que plataformas digitais devem manter neutralidade e não podem favorecer candidatos.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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