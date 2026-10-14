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ELEIÇÕES 2026

Manuela d'Ávila acusa Meta de parcialidade: "Disputa não acontece em terreno neutro"

Ex-deputada testou inteligência artificial da empresa e apontou para viés pró-Flávio

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
14/10/2026 10:55 - atualizado em 14/10/2026 11:09

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Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Manuela d'Ávila
Manuela d'Ávila apontou para possível viés em IA da Meta crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A ex-deputada federal Manuela d’Ávila (Psol-RS) acusou a empresa Meta, dona de redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp, de parcialidade na corrida eleitoral para a Presidência do Brasil. Segundo a aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a “disputa na internet não acontece em terreno neutro”.

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Na publicação, a candidata não eleita ao Senado no Rio Grande do Sul faz um teste com a inteligência artificial (IA) da Meta, via WhatsApp. Primeiro, Manuela pede para que a IA faça uma arte para Lula, com o número 13, em verde e amarelo, o que é negado. Em seguida, a ex-deputada pede outra arte, com o nome de Flávio e o número 22, com as mesmas cores da primeira proposta, que é acatada, dessa vez.

De acordo com Manuela, o teste indica um viés da empresa por negar a arte com o nome de Lula, e fazer outra, nos mesmo moldes, com o nome e o número de Flávio Bolsonaro (PL). A ex-candidata à vice-presidente atrela o posicionamento àqueles que controlam as plataformas, e lembra do encontro entre donos de empresas como a Meta com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Quando vocês acharem que o que falta à esquerda e aos democratas na internet é apenas técnica, lembrem-se disso. Lembrem-se do algoritmo. Lembrem-se de quem controla as plataformas. Lembrem-se dos donos dessas empresas jantando com Trump. A disputa na internet não acontece em terreno neutro”, declarou, na postagem.

A acusação de Manuela d’Ávila acontece junto de outras suspeitas da campanha de Lula sobre um possível favorecimento a Flávio Bolsonaro no algoritmo da Meta. Cobrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre uma possível interferência, a empresa negou qualquer envolvimento.

Confira a publicação de Manuela d'Ávila nas redes sociais:

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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