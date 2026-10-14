Flávio confirma que vai ao debate da Band: "Vou esfregar a verdade na sua cara, Lula"

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) disse que vai comparecer ao debate entre os presidenciáveis promovido pela TV Bandeirantes, no próximo domingo (18/10). A confirmação foi feita pelo próprio, em suas redes sociais, em vídeo que ataca o opositor político, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que “vai esfregar a verdade” na cara do presidente.

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Na publicação, o “filho 01” de Jair Bolsonaro alega que só não havia confirmado a presença no debate pois queria que Lula firmasse o compromisso antes.

“Lula, como você é previsível, né? Bastou falar que eu não ia no debate da Band para você, no minuto seguinte, falar que vai no debate. É claro que eu vou no debate, eu só queria que você confirmasse”, declarou, na gravação.

Em seguida, o senador ataca o petista, afirmando que Lula fugiu do debate no primeiro turno. De acordo com Flávio, ele irá ao debate para desmentir a “campanha de medo e mentiras” do presidente.

“Eu vou estar lá para esfregar a verdade na sua cara, o que eu já queria ter feito desde o primeiro turno e você fugiu. Toda essa campanha de medo e mentira que você tá divulgando para as pessoas, enganando pessoas inocentes, eu vou esfregar a verdade na sua cara. Eu vou te desmentir ao vivo pra milhões de brasileiros”, afirmou o candidato.

A confirmação de Flávio em relação à sua ida ao debate acontece um dia após Lula dizer que iria ao evento. A Band, emissora que organiza o encontro, chegou a afirmar que manteria o debate com o petista, com um púlpito vazio para o bolsonarista, antes de Flávio confirmar a presença.

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A confirmação de Flávio em relação à sua ida ao debate acontece um dia após Lula dizer que iria ao evento. A Band, emissora que organiza o encontro, chegou a afirmar que manteria o debate com o petista, com um púlpito vazio para o bolsonarista, antes de Flávio confirmar a presença.