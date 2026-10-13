Assine
overlay
Início Política
eleições 2026

Band mantém debate com Lula e púlpito vazio para Flávio Bolsonaro

Emissora confirma confronto com Lula no domingo (18/10), às 20h, mesmo após o senador recuar da participação

Publicidade
Carregando...
NL
Nathallie Lopes
NL
Nathallie Lopes
Repórter
13/10/2026 20:52

compartilhe

×
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro crédito: Ricardo Stuckert | Vittor Sales

A Band manterá o debate presidencial de domingo (18/10), às 20h, com a presença confirmada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e um púlpito vazio caso Flávio Bolsonaro (PL) não compareça. O senador havia confirmado participação, mas desistiu nesta terça-feira (13/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A emissora informou que seguirá as regras definidas para o encontro, segundo as quais a ausência de um candidato confirmado não altera a realização do debate. O confronto faz parte da programação eleitoral do segundo turno.

Leia Mais

A transmissão será feita pela Band TV, BandNews TV, rádios BandNews FM e Bandeirantes, site Band.com.br, aplicativo Bandplay e canal Band Jornalismo no YouTube. TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo também integram o grupo de veículos que transmitirá o encontro.

Assista:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

debate-presidencial flavio-bolsonaro lula pulpito-vazio tv-band

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay