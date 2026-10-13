Lula promete Pé-de-Meia de R$ 700 mensais para universitários

A 12 dias do segundo turno da eleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu a ampliação do programa Pé-de-Meia para os universitários, com pagamento de R$ 700 mensais a partir do próximo ano, caso seja reeleito, para todos os estudantes de universidades públicas e do Prouni.

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O anúncio foi feito em vídeo divulgado pelo petista nas redes sociais, no qual ele aparece ao lado de jovens. O pagamento será realizado mensalmente, durante 10 meses, além de um valor anual de R$ 2,5 mil, que será depositado em uma poupança e poderá ser retirado após a conclusão da formação.

“Como o curso é 4 anos, 4 de R$ 2.500 dá R$ 10 mil. Quando ele se formar vai ter R$ 10 mil reais para começar a sua iniciação profissional. Esse é o Brasil do futuro do nosso estudante”, garantiu.

Segundo o ex-ministro da Educação Camilo Santana, coordenador da campanha de Lula, o dinheiro será proveniente do Fundo Social do Petróleo e deve custar R$ 4,6 bilhões anualmente.

Pé-de-Meia

Para combater a evasão escolar, o Pé-de-Meia foi criado originalmente para estudantes do ensino médio público que são beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais). O incentivo mensal é de R$ 200, além de R$ 1 mil anuais que só podem ser retirados após a formação.

Desde o ano passado, o programa ganhou uma vertente universitária para estudantes de licenciatura que tenham ingressado pelo Sisu, ProUni ou Fies. Eles podem receber R$ 1050 mensais, dos quais R$ 700 podem ser usados e o restante pode ser resgatado após o curso.

Na tentativa de se reeleger para um quarto mandato, Lula já anunciou uma série de medidas populares na reta final do pleito. Entre elas, estão o aumento do Bolsa Família, a proibição das bets, perdão de dívidas e Pix de R$ 5 mil para MEIs.

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Desta vez, a iniciativa busca popularização entre os mais jovens pouco antes da disputa do segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL). Cerca de 21,5% do eleitorado tem até 29 anos, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

