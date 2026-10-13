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PL rebate crítico da campanha de Flávio: "Estamos aguardando seu currículo"

Manifestação ocorreu após a Central de Direita publicar uma série de críticas à estratégia digital do partido. O perfil afirmou que a legenda tem desempenho fraco nas plataformas digitais

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Repórter
13/10/2026 20:04 - atualizado em 13/10/2026 20:12

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Senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro
Senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro crédito: Mauro Pimentel/AFP/Divulgação

O Partido Liberal (PL) rebateu uma crítica feita pela página Central de Direita à atuação da legenda nas redes sociais durante a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL). Em resposta publicada no X, o partido ironizou o perfil e sugeriu que seu responsável apresentasse o currículo para contribuir com a campanha.

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“Já que você tem a receita pronta pra vencer uma eleição, estamos aguardando o seu currículo. Até lá, contribua ajudando a desmentir fake news e virar voto. Já será muita coisa”, escreveu o PL.

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A manifestação ocorreu após a Central de Direita publicar uma série de críticas à estratégia digital do partido. O perfil afirmou que a legenda tem desempenho fraco nas plataformas e apontou demora para engajar eleitores, desmentir informações falsas e acompanhar tendências nas redes sociais.

A página também questionou a qualidade do trabalho dos responsáveis pela comunicação digital do PL. Em seguida, afirmou que poderia fazer um trabalho superior caso tivesse acesso aos perfis e aos recursos de design gráfico.

Clima é de alerta total para Flávio

Integrantes do PL consideram os levantamentos da Quaest e do Datafolha desta semana decisivos para o resultado do segundo turno da eleição presidencial. A análise repassada à cúpula da sigla e ao candidato Flávio Bolsonaro aponta que um crescimento de Lula nas sondagens até o fim da semana amplia as chances de virada do presidente. As informações são da colunista do jornal “O Globo”, Bela Megale.

A mobilização popular recente gerou preocupação interna. Apoiadores do presidente realizaram manifestações que tomaram a Avenida Paulista, em São Paulo, e a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Impacto dos atos de rua

Publicamente, integrantes do PL e da campanha de Flávio tentam minimizar essas demonstrações populares. Em conversas reservadas, contudo, admitem o receio de que as mobilizações de rua se convertam em votos para o candidato petista.

Como resposta aos atos dos adversários, Flávio convocou seus próprios apoiadores para comparecerem à Avenida Paulista no próximo domingo (18/10).

Cenários para a votação

A equipe do PL trabalha com duas projeções baseadas no desempenho das próximas pesquisas:

A hipótese de perda de votos se apoia na ausência de disputa para governador em 20 estados. Diante de uma eventual estagnação nos índices eleitorais, a campanha avalia que os eleitores de Lula poderiam se desestimular de comparecer às urnas no dia 25 de outubro.

 

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