Vice-governador eleito diz que orientação é garantir salários em dia

A equipe de transição do governador eleito, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), realizou nesta terça-feira (13/10) sua primeira reunião de trabalho, coordenada pelo vice-governador eleito, Luís Eduardo Falcão (Republicanos). Entre as primeiras medidas da equipe está um pedido de informações sobre o déficit previsto para o ano que vem e a disponibilidade de recursos em caixa para o pagamento da folha salarial do funcionalismo.

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“Formalizamos um ofício ao atual governador solicitando esclarecimentos sobre o déficit previsto para 2027, a disponibilidade financeira do estado, as despesas já comprometidas e os impactos das decisões atuais para a próxima administração”, afirmou o vice-governador eleito.

De acordo com o vice-governador eleito, a orientação do governador eleito é “garantir o pagamento em dia dos servidores, manter os serviços essenciais funcionando e equilibrar as contas do estado”.

Na semana passada, Cleitinho e o governador Mateus Simões (PSD) trocaram farpas sobre o pagamento dos servidores. Simões manifestou preocupação com o pagamento dos salários de janeiro, e Cleitinho rebateu, alegando que, se isso acontecer, será um atestado de incompetência de quem governou o estado até dezembro.

O vice-governador eleito destacou ainda que a transição será conduzida com diálogo e responsabilidade. “Queremos fazer esse trabalho de forma organizada e colaborativa. A eleição em Minas já passou. Nosso foco é preparar a próxima gestão para cuidar bem do dinheiro público e melhorar a vida dos mineiros”, assegurou, por meio de nota.

“Nós não queremos apenas identificar problemas, mas apresentar soluções, estabelecer metas, trazer para entregar resultados concretos, especialmente na saúde, educação, segurança e demais serviços essenciais. O nosso compromisso é iniciar o governo conhecendo a real situação financeira de Minas e, ao final do mandato, entregar um estado mais justo, organizado, transparente e fiscalmente equilibrado, sem transferir problemas sem solução para o próximo governador. Essa é a determinação do nosso governador eleito e esse é o nosso compromisso da equipe de transição”, afirmou.

Segundo ele, o encontro serviu para apresentar os integrantes da equipe, alinhar a forma de contribuição de cada um e definir os primeiros passos da transição. O trabalho será organizado em subcomissões temáticas, que vão se dedicar a assuntos específicos e contribuir para o diagnóstico da situação do estado e para a preparação das primeiras ações do novo governo. Nos próximos dias, as subcomissões iniciarão suas atividades, e novos pedidos de informação, organizados por área, serão encaminhados ao governo do estado dentro do rito normal da transição.

“Montamos um time técnico de grande qualidade, e cada subcomissão vai trabalhar para que o novo governo comece conhecendo a realidade de Minas e preparado para entregar resultados”, afirmou Falcão.

Na reunião desta terça-feira (13/10), todos os membros se apresentaram e conheceram a dinâmica de funcionamento da equipe, que possui 26 integrantes indicados por Cleitinho. Entre eles está o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB), que disputou a eleição para o governo de Minas, vencida por Cleitinho no primeiro turno.

Também foram indicados outros nomes para compor a equipe, que, de acordo com o governo eleito, reúne “profissionais com experiência nas áreas de gestão pública, finanças, planejamento e políticas setoriais”. São 26 pessoas indicadas, entre políticos e técnicos de confiança do governador e do vice-governador eleitos.

Além de Gabriel, também foram anunciados os nomes de Rafael Antônio Silva, chefe de gabinete de Cleitinho no Senado; Bernardo Freitas Graciano, especialista em regularização fundiária, gestão de ativos imobiliários, estruturação de projetos e requalificação urbana e territorial; Liana Portilho Mattos, procuradora do estado desde 2003; Rafael Fonseca Dayrell Farinha, publicitário e ex-diretor da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Maria do Socorro Costa Almeida, secretária de Comunicação da Prefeitura de Nova Lima.

O processo de transição foi iniciado na semana passada, com uma reunião que contou com os secretários de estado e os chefes das forças de segurança de Minas Gerais. Durante as reuniões, serão apresentados o relatório de entrega, a prestação de contas de programas e ações e os pontos de atenção que o governo eleito poderá enfrentar nos primeiros 90 dias de mandato.

Simões apresentou um cronograma prévio de reuniões entre as secretarias e a equipe de transição montada pelo governador eleito. A agenda prevê encontros entre 23/10 e 23/11, além da transmissão das reuniões pela Rede Minas, emissora pública de televisão. As equipes deverão apresentar relatórios, prestações de contas de programas e questões que exigem atenção nos primeiros 90 dias da próxima gestão.

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Na próxima semana, a equipe de transição vai se reunir com técnicos da Secretaria de Saúde e, depois, com representantes das áreas de infraestrutura, educação, desenvolvimento econômico, segurança pública, meio ambiente, agropecuária, desenvolvimento social, cultura e turismo, além da Secretaria de Governo, da Secretaria-Geral, da Fazenda, do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag), de planejamento e gestão e de parceiros externos.