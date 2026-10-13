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EDUCAÇÃO

Governo de Minas Gerais concede 1,5 mil progressões e promoções na Educação

Executivo divulgou nesta terça-feira (13/10) mais um lote de atos de evolução na carreira de servidores da educação da rede estadual; saiba os critérios

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MF
Murilo Fialho*
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Murilo Fialho*
Repórter
13/10/2026 17:02

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Professor em sala dando aula
O Governo de Minas, divulgou nesta terça-feira (13/10) mais um lote de atos de evolução na carreira de servidores da educação da rede estadual; crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), divulgou nesta terça-feira (13/10) mais um lote de atos de evolução na carreira de servidores da educação da rede estadual. Ao todo, foram divulgadas 1.518 novas concessões de progressão e promoção.

Segundo o governo do estado, em 2026, o número de benefícios concedidos já chega a 56.657. A lista completa com os nomes dos servidores contemplados está disponível na edição do Diário Oficial de Minas Gerais. Dentre os atos publicados, 987 são referentes a progressões e 531 a promoções.

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Critérios de evolução de carreira

A evolução na carreira dos servidores da SEE/MG segue as diretrizes do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica, instituído pela Lei nº 15.293/2004. O plano prevê dois tipos de avanço: progressão horizontal e promoção vertical.

Segundo o órgão estadual, a progressão ocorre quando o servidor permanece por dois anos no mesmo grau e obtém, no mínimo, 70% de desempenho satisfatório em duas avaliações consecutivas. Já a promoção exige cinco anos no mesmo nível, com cinco avaliações satisfatórias e escolaridade compatível com o novo nível.

Para garantir que os direitos sejam devidamente assegurados, a SEE/MG reforça a importância da atualização dos dados funcionais no Sistema de Administração de Pessoal (Sisap), atribuição das Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e da Unidade Central da pasta.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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