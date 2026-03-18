Veto de Zema à promoção por escolaridade na educação superior é rejeitado
Por unanimidade, deputados derrubaram veto total de Zema à projeto de lei que garantia promoção para servidor da educação que obtivesse nova graduação
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Por unanimidade, os deputados estaduais derrubaram nesta quarta-feira (18/03) o veto total do governador Romeu Zema (Novo) ao projeto de lei, de autoria da deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), que autoriza o estado a conceder promoção por escolaridade a servidores da educação superior do Poder Executivo sem a exigência do cumprimento do prazo de cinco anos de efetivo exercício no mesmo nível.
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A oposição contestou os motivos e argumentou que a proposta apenas antecipava uma promoção, derrubando o prazo para sua concessão, já previsto em lei.
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O veto derrubado garante promoção aos ocupantes dos cargos de analista universitário, de técnico universitário, de auxiliar administrativo universitário, analista universitário da saúde, de técnico universitário da saúde e de médico universitário, para o nível correspondente à titulação adquirida, no primeiro dia útil do mês subsequente à data de publicação do ato de concessão.