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Veto de Zema à promoção por escolaridade na educação superior é rejeitado

Por unanimidade, deputados derrubaram veto total de Zema à projeto de lei que garantia promoção para servidor da educação que obtivesse nova graduação

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
18/03/2026 17:04

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Troca de partidos pode mudar configuração das bancadas na ALMG. Prazo para mudança termina no próximo dia 3/04
Troca de partidos pode mudar configuração das bancadas na ALMG. Prazo para mudança termina no próximo dia 3/04 crédito: Henrique Chendes/ ALMG

Por unanimidade, os deputados estaduais derrubaram nesta quarta-feira (18/03) o veto total do governador Romeu Zema (Novo) ao projeto de lei, de autoria da deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), que autoriza o estado a conceder promoção por escolaridade a servidores da educação superior do Poder Executivo sem a exigência do cumprimento do prazo de cinco anos de efetivo exercício no mesmo nível.

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A proposta foi aprovada, ano passado, e vetada pelo governador sob argumento de ser inconstitucional. Em mensagem enviada ao parlamento, no começo de fevereiro, Zema afirmou que a proposta também aumentava as despesas públicas e interferia no regime jurídico dos servidores públicos locais, prerrogativa do governo e não da ALMG.

A oposição contestou os motivos e argumentou que a proposta apenas antecipava uma promoção, derrubando o prazo para sua concessão, já previsto em lei.

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O veto derrubado garante promoção aos ocupantes dos cargos de analista universitário, de técnico universitário, de auxiliar administrativo universitário, analista universitário da saúde, de técnico universitário da saúde e de médico universitário, para o nível correspondente à titulação adquirida, no primeiro dia útil do mês subsequente à data de publicação do ato de concessão.

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