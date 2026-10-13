Lula ironiza recuo do PL de Flávio sobre fim da escala 6x1: "Pressão da sociedade"

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ironizou nesta terça-feira (13/10) o PL por se posicionar favorável à votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala de trabalho 6x1, após o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) recuar das críticas ao projeto.

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"Me parece, que depois da pressão da sociedade, depois de todas as manifestações da rua desse Brasil, o partido do PL resolveu votar o fim da escala 6x1", afirmou o líder petista, em discurso realizado na cerimônia de anúncio de pacote de medidas para microempreendedores individuais (MEIs).

Ao citar os protestos, Lula se referiu às movimentações de seus apoiadores em estados brasileiros, no último fim de semana.

O presidenciável do PL mudou o discurso em relação à votação do fim da 6x1 no Senado, hoje, ao falar com jornalistas no fim da visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpres prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

Como justificativa para mudança de postura, Flávio argumentou seguir o pensamento da "maioria dos brasileiros". "Quando você reduz a jornada de trabalho, será necessária a contratação de mais pessoas, tem o risco de muita gente ir para a informalidade", ponderou o candidato.

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Até mudar de ideia, Flávio Bolsonaro caracterizava a proposta de acabar com a escala 6x1 como "oportunista". Em tramitação no Senado, a PEC do fim da 6x1 é vista como estratégica para a campanha à reeleição de Lula. A expectativa é que a matéria seja votada amanhã (14), em 1º turno no Senado.