Flávio Bolsonaro recua e diz que votará a favor do fim da escala 6x1

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, afirmou nesta terça-feira (13/10) que votará a favor do fim da escala de trabalho 6x1. O parlamentar, no entanto, defendeu que os trabalhadores tenham liberdade para organizar os próprios horários.

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“Eu vou votar a favor do fim da escala 6x1. Só que a gente defende algo ainda melhor sempre. Eu queria que tivesse liberdade para o trabalhador montar, montar seus horários de trabalho”, declarou.

A declaração foi dada após Flávio visitar o pai, Jair Bolsonaro, na manhã desta terça-feira (13/10), no Jardim Botânico, em Brasília. O senador chegou ao condomínio onde o ex-presidente cumpre pena em regime domiciliar por volta das 9h40.

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A visita foi retomada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedida nessa segunda-feira (12/10).