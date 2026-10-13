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MEIs ficarão dispensados de emitir nota fiscal em vendas para pessoas físicas

Nova medida traz mais segurança jurídica e simplifica o dia a dia dos autônomos; pacote federal prevê mais vantagens para pequenos negócios

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
13/10/2026 16:24 - atualizado em 13/10/2026 16:24

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MEIs ficarão dispensados de emitir nota fiscal em vendas para pessoas físicas
O pacote do governo Lula para MEIs busca impulsionar o faturamento e reduzir o endividamento de microempreendedores crédito: José Cruz / Agência Brasil

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (13/10) um conjunto de cinco medidas direcionadas aos Microempreendedores Individuais (MEIs). Entre as propostas apresentadas, consta a criação de um decreto para assegurar a não obrigatoriedade de emissão de nota fiscal em vendas voltadas a pessoas físicas.

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A iniciativa pretende fornecer segurança jurídica à categoria e esclarecer dúvidas surgidas durante os debates das mudanças tributárias. Com a nova regra, a dispensa da emissão do documento fiscal nessas transações comerciais fica formalizada.

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A regulamentação também alcançará os chamados nanoMEIs, grupo composto por empreendedores que registram faturamento de até metade do teto estabelecido para a categoria.

Frentes das medidas

O pacote anunciado pelo Executivo federal concentra diretrizes estratégicas estruturadas nos seguintes pontos:

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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