MICROEMPRESAS

Fui desenquadrado do MEI, e agora? O que muda na prática

Saiba quais são as novas obrigações, como os impostos são calculados e o que fazer para se regularizar como Microempresa (ME) após deixar o regime MEI

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
16/01/2026 12:31 - atualizado em 16/01/2026 12:35

Fui desenquadrado do MEI, e agora? O que muda na prática
O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte lida com a transição de MEI para Microempresa, tema da reportagem. crédito: Platobr Economia

Quando o faturamento anual do Microempreendedor Individual (MEI) ultrapassa o teto permitido pela categoria, atualmente de R$81 mil, ou a empresa passa a exercer uma atividade não permitida no regime, ela é desenquadrada do regime de MEI e deve fazer uma transição para Microempresa (ME).

A partir do momento do desenquadramento, o empreendedor deixa de pagar o valor fixo mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e passa a ter novas responsabilidades tributárias e contábeis. O CNPJ, no entanto, permanece o mesmo, o que facilita a continuidade das operações do negócio.

O que muda com a transição para Microempresa?

As regras de uma Microempresa são diferentes das aplicadas ao MEI. As principais alterações envolvem a forma de calcular impostos e as obrigações acessórias, que se tornam mais complexas.

As diferenças incluem:

  • Apoio de um contador: na prática, a ME necessita de um serviço de contabilidade responsável por suas finanças e pela entrega das declarações fiscais.

  • Número de funcionários: nas Microempresas pode-se ter até 19 funcionários, quando se é MEI, apenas um funcionário.

  • Cálculo de impostos: o imposto deixa de ser um valor fixo. A ME paga uma alíquota que varia conforme o faturamento mensal.

  • Declarações mensais e anuais: a empresa precisa entregar declarações como a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) anualmente, além de outras obrigações mensais.

Como regularizar a situação após o desenquadramento

Para se adequar ao novo formato, o primeiro passo é buscar um contador. Esse profissional vai orientar sobre as mudanças necessárias. Também é preciso atualizar o cadastro na prefeitura para garantir que o alvará de funcionamento esteja em conformidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

