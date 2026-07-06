Quais as vantagens de se formalizar como MEI? Conheça os benefícios

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A iniciativa do governo federal de lançar o programa Desenrola para microempreendedores individuais (MEIs) coloca em destaque a importância da formalização. A medida busca ajudar a regularizar a situação de milhões de empreendedores com dívidas ativas, abrindo caminho para que voltem a usufruir dos benefícios de ter um negócio legalizado.

A formalização é um passo fundamental para quem deseja crescer, garantindo não apenas a legalidade da operação, mas também acesso a direitos e oportunidades que impulsionam o negócio. Estar em dia com as obrigações permite que o empreendedor foque no que realmente importa: o desenvolvimento de suas atividades.

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O que é ser um MEI?

O microempreendedor individual é a figura jurídica criada para formalizar trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores. A categoria permite ter um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitir notas fiscais e acessar direitos previdenciários com uma carga tributária reduzida e simplificada.

Para se enquadrar como MEI, é preciso ter um faturamento anual de até R$ 130 mil (valor que é atualizado periodicamente) e não ser sócio ou titular de outra empresa. O processo de formalização é feito de forma totalmente digital e gratuita através do Portal do Empreendedor, do governo federal.

Quais as vantagens de se formalizar como MEI?

A formalização como MEI vai muito além da simples regularização das atividades. Ela oferece uma série de benefícios que garantem segurança e abrem portas para o crescimento do negócio. Confira os principais:

CNPJ e emissão de notas fiscais: Com um CNPJ, o empreendedor pode emitir notas fiscais para outras empresas e para o governo, ampliando suas oportunidades de negócio. Isso também transmite mais profissionalismo e credibilidade aos clientes.

Tributação simplificada e de baixo custo: O MEI está enquadrado no Simples Nacional e recolhe seus impostos em uma única guia mensal, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI). O valor é fixo e consideravelmente menor que o de outras modalidades de empresa.

Acesso a benefícios do INSS : Ao pagar o DAS em dia, o microempreendedor individual garante o direito a benefícios previdenciários importantes. A cobertura inclui aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte para os dependentes.

Facilidade para obter crédito: Ter um CNPJ ativo e uma situação regularizada facilita o acesso a produtos e serviços financeiros. Entre eles estão a abertura de conta bancária empresarial, obtenção de maquininhas de cartão com taxas melhores e acesso a linhas de crédito específicas para pequenos negócios.

Contratação de um funcionário: O MEI tem o direito de contratar um funcionário com carteira assinada, pagando um custo menor de encargos trabalhistas em comparação com outras empresas. Isso permite que o negócio cresça de forma estruturada e dentro da legalidade. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.