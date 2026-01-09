MEI: guia completo de como abrir seu CNPJ e quais as obrigações

Formalizar o trabalho como autônomo e obter um CNPJ pode ser mais simples e rápido do que muitos imaginam. O caminho para isso é se tornar um Microempreendedor Individual (MEI), um modelo de empresa criado para tirar da informalidade profissionais que atuam por conta própria. O processo de abertura é totalmente online e gratuito, feito diretamente no Portal do Empreendedor, a plataforma oficial do governo federal.

Ser MEI garante ao profissional direitos como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade, além de permitir a emissão de notas fiscais e facilitar o acesso a serviços bancários, como maquininhas de cartão e linhas de crédito. Para se enquadrar, é preciso ter um faturamento anual de até R$ 81 mil (valor vigente, embora existam projetos de lei em discussão para aumentar este limite) e não ser sócio ou titular de outra empresa.

Como abrir um MEI: passo a passo

O registro é feito de forma centralizada. A única exigência é possuir uma conta Gov.br com nível de segurança prata ou ouro. Com isso em mãos, o procedimento é direto e leva poucos minutos para ser concluído.

Acesse o Portal do Empreendedor e clique na opção “Quero ser MEI”. Faça o login com sua conta Gov.br. O sistema irá solicitar autorização para acessar seus dados pessoais. Preencha o formulário com informações como número de telefone, e-mail, nome fantasia do seu negócio e endereço. Selecione suas atividades econômicas. É possível registrar uma ocupação principal e até 15 ocupações secundárias. Após preencher e revisar os dados, aceite as declarações e finalize a inscrição. O sistema gera imediatamente o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), que contém o seu número de CNPJ.

Quais são as obrigações do MEI?

Após a formalização, o microempreendedor passa a ter deveres mensais e anuais para manter seu registro ativo e regular. O cumprimento dessas obrigações é fundamental para garantir o acesso aos benefícios previdenciários e evitar multas.

A principal obrigação mensal é o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Trata-se de uma guia com valor fixo que unifica os tributos. Em 2026, o valor base da contribuição é de R$ 81,05 (5% do salário mínimo), podendo haver acréscimo de R$ 1 para atividades sujeitas ao ICMS ou R$ 5 para ISS. O boleto, que inclui a contribuição ao INSS (Previdência Social) e os impostos correspondentes, deve ser gerado e pago até o dia 20 de cada mês.

Anualmente, o MEI precisa entregar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI). Nela, o empreendedor informa o valor total do seu faturamento bruto do ano anterior. O prazo para o envio da declaração se encerra em 31 de maio. Outro ponto importante é a emissão de nota fiscal, que é obrigatória apenas em vendas ou prestações de serviço para outras empresas (pessoas jurídicas). Para o consumidor final (pessoa física), a emissão é opcional.

