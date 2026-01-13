Assine
overlay
Início Trends
Economia

Por que vale a pena manter o MEI em dia? Veja os benefícios que você ganha

Além de evitar multas, a regularidade garante direitos como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade; entenda as vantagens

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
13/01/2026 11:57

compartilhe

SIGA
x
Por que vale a pena manter o MEI em dia? Veja os benefícios que você ganha
Manter o MEI em dia, com o cumprimento das obrigações, é crucial para assegurar benefícios e a saúde financeira do empreendedor. crédito: gpointstudio/ Freepik

Com o prazo para a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) aberto até 31 de maio de 2026, muitos microempreendedores individuais focam apenas em cumprir a obrigação para evitar multas. No entanto, manter o MEI em dia vai muito além de uma simples formalidade. A regularidade garante uma rede de proteção social e abre portas para o crescimento do negócio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é o que assegura o acesso a direitos previdenciários fundamentais. Para o empreendedor, essa contribuição funciona como um seguro, oferecendo segurança em momentos de necessidade e planejando o futuro de forma concreta.

Leia Mais

Deixar de cumprir com as obrigações, como o pagamento do DAS e a entrega da declaração anual, pode levar ao cancelamento do CNPJ. A consequência direta é a perda de todos os benefícios acumulados e a inscrição da dívida no CPF do titular, dificultando o acesso a crédito no futuro.

Principais vantagens de manter o MEI regular

Entender os benefícios concretos ajuda a visualizar a importância de estar em dia com as responsabilidades. Manter a regularidade do MEI é um investimento direto na sua segurança e na saúde financeira da sua empresa. Veja os principais ganhos:

  • Acesso a benefícios do INSS: a contribuição mensal garante direitos como aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença em caso de incapacidade temporária para o trabalho e salário-maternidade, desde que cumprido o tempo mínimo de carência exigido para cada um.

  • Segurança para a família: em caso de falecimento do microempreendedor, seus dependentes têm direito a receber a pensão por morte, um suporte financeiro importante para a família.

  • Facilidade para obter crédito: bancos e instituições financeiras oferecem linhas de crédito com condições mais vantajosas para empresas regularizadas. Manter o MEI em dia comprova a saúde do negócio e aumenta as chances de conseguir empréstimos e financiamentos.

  • Emissão de notas fiscais: estar regular permite a emissão de notas fiscais para outras empresas e para o governo. A inadimplência pode tornar o CNPJ inapto, bloqueando essa função, que é essencial para expandir o negócio, fechar contratos maiores e aumentar o faturamento.

  • Evitar dívidas e multas: a falta da declaração anual gera multa mínima de R$ 50, com desconto de 50% (R$ 25) se paga em até 30 dias. Já o não pagamento do DAS acumula juros e pode levar à inscrição do débito na Dívida Ativa da União, resultando em cobrança judicial.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

beneficios-mei mei

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay