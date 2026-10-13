Cleitinho anuncia novos integrantes da equipe de transição

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), anunciou novos nomes na equipe de transição e confirmou o nome de Gabriel Azevedo (MDB) como um dos integrantes do grupo de trabalho.



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Também foram anunciados os nomes de Rafael Antônio Silva, chefe de gabinete de Cleitinho no Senado, Bernardo Freitas Graciano, especialista em regularização fundiária, gestão de ativos imobiliários, estruturação de projetos e requalificação urbana e territorial, Liana Portilho Mattos, procuradora do estado desde 2003, Rafael Fonseca Dayrell Farinha, publicitário e ex-diretor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Maria do Socorro Costa Almeida, secretária de Comunicação da prefeitura de Nova Lima.

O processo de transição foi iniciado na semana passada com uma reunião que contou com os secretários de Estado e os chefes das Forças de Segurança de Minas Gerais.

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Simões apresentou um cronograma prévio de reuniões entre as secretarias e a equipe de transição montada pelo governador eleito. A agenda divulgada prevê encontros entre os dias 23/10 a 23/11 e novas reuniões ainda podem ser marcadas caso haja necessidade.