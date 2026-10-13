Veja propostas de PT e PL para saúde e educação

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Saúde e educação estão entre os temas que afetam diretamente a rotina da população e têm capítulos específicos nos programas de governo do PT e do PL para as eleições de 2026. Os documentos apresentam propostas para ampliar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), reduzir filas, melhorar a alfabetização, combater a evasão escolar e mudar a forma de financiar e avaliar a educação pública.

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Na saúde, o PL propõe corrigir a tabela de pagamentos do SUS, contratar exames na rede privada em horários ociosos e ampliar o uso da tecnologia na prevenção. O PT prevê fortalecer a atenção básica, ampliar o atendimento especializado e dar continuidade a iniciativas como o Mais Médicos e o Agora Tem Especialistas.

Na educação, o PL defende o método fônico de alfabetização, reforço escolar entre estudantes, financiamento vinculado a resultados e ampliação das escolas cívico-militares. O PT apresenta uma meta de alfabetização de crianças, expansão do ensino em tempo integral, incentivos para manter jovens na escola e investimentos na educação técnica e superior.

A seguir, veja as principais propostas de saúde e educação nos planos de governo, com trechos dos documentos e as páginas em que aparecem. As citações reproduzem o texto original; as análises apontam aspectos que precisam ser considerados na execução das medidas.

Saúde: propostas do PL para o SUS

O programa do PL aborda a saúde nas páginas 37 a 39, no capítulo “Saúde que cuida antes de a doença chegar”. O documento dá ênfase à prevenção, à ampliação da capacidade de atendimento e ao aproveitamento de estruturas já existentes.

Correção da tabela do SUS

Uma das propostas é corrigir os valores pagos pelo SUS por procedimentos e atendimentos. O programa argumenta que a defasagem na remuneração dificulta a atuação de hospitais, santas casas e clínicas, especialmente no interior do país.

Na página 37, o documento defende a “correção efetiva da tabela SUS”.

A medida busca adequar os pagamentos aos custos dos atendimentos. Para avaliar seu impacto financeiro, porém, é necessário conhecer os valores previstos para cada procedimento, a estimativa de despesas e a fonte dos recursos.

Contratação de exames na rede privada

O programa também propõe utilizar a estrutura de clínicas e hospitais particulares nos períodos em que seus equipamentos estejam ociosos. A intenção é ampliar a oferta de exames sem depender exclusivamente da construção de novas unidades.

Na página 37, o documento prevê “contratar serviços e exames na rede privada nos horários ociosos”.

A proposta busca aproveitar a capacidade de atendimento existente. Sua execução dependeria de critérios de contratação, valores pagos, quantidade de exames prevista e mecanismos de fiscalização.

O programa do PL defende ampliar o atendimento e reduzir a espera por consultas e exames. Pexels

Saúde da família, prevenção e vacinação

O PL também prevê ampliar a Estratégia Saúde da Família, com o objetivo de aproximar os serviços de saúde dos moradores. O documento propõe criar um programa de atendimento aos idosos, ampliar exames preventivos, manter a imunização e incentivar a produção nacional de vacinas.

As medidas aparecem na página 37. A proposta voltada aos idosos busca facilitar o acesso aos serviços, enquanto a ampliação da prevenção pretende identificar problemas de saúde antes que exijam tratamentos mais complexos.

Telessaúde, medicamentos em casa e inteligência artificial

Na página 38, o programa propõe ampliar o atendimento remoto por meio da telessaúde e de aplicativos. A ideia é permitir que médicos de regiões com menor demanda atendam pacientes de localidades onde as filas são maiores.

O plano também prevê a entrega de medicamentos em domicílio para idosos, pessoas com deficiência e pacientes com doenças crônicas. Outra medida é utilizar inteligência artificial para identificar pessoas com maior risco de adoecimento e incentivar a procura antecipada por atendimento.

O documento não especifica, nesses trechos, o orçamento das iniciativas nem o cronograma de implantação.

Saúde mental, idosos e pessoas com deficiência

A página 39 aborda a saúde mental, com propostas de diagnóstico precoce e apoio a crianças com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). O texto também menciona a atenção à depressão e à ansiedade e o cuidado a idosos com Alzheimer e outras doenças neurológicas.

O programa prevê ainda subsídios para adaptações de acessibilidade em residências de famílias de menor renda, um aplicativo de companhia com alertas de perigo e ampliação das instituições de longa permanência para idosos.

Para pessoas com deficiência e doenças raras, o documento menciona a implantação de Centros de Referência em Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Saúde: propostas do PT para o SUS

O programa do PT trata da saúde nas páginas 35 a 38. O documento prioriza o fortalecimento do SUS, com expansão da atenção básica, modernização dos serviços e ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias.

Atenção básica e saúde digital

Na página 35, o programa prevê continuar a expansão e a qualificação das equipes de Saúde da Família, especialmente as multiprofissionais. Também propõe fortalecer o financiamento e a avaliação da qualidade do atendimento, com atenção aos territórios de maior vulnerabilidade social.

O documento prevê ampliar o uso de teleconsultas, teleorientação e teleacolhimento na rede básica. Outra frente é integrar informações de diferentes serviços de saúde por meio de prontuários compartilhados e avançar na consolidação do prontuário único do cidadão.

O objetivo é melhorar a continuidade do atendimento e a comunicação entre os serviços, da atenção básica à especializada.

Mais consultas, exames e cirurgias

O programa prevê dar continuidade ao Agora Tem Especialistas, iniciativa voltada à ampliação do acesso à atenção especializada. Na página 38, o texto menciona a “expansão do terceiro turno nos serviços de saúde”, além do reforço das Carretas da Saúde e dos mutirões de atendimento.

A proposta é ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias. O documento também prevê manter parcerias com hospitais privados para oferecer procedimentos ao SUS em troca de créditos financeiros ou de dívidas.

O plano inclui investimentos em equipamentos para diagnóstico, radioterapia e cirurgias, além da ampliação de estruturas como policlínicas e hospitais.

Filas digitais e prioridade por risco clínico

Outra proposta é aprimorar a regulação do acesso à atenção especializada, com maior transparência sobre as filas. O programa prevê uma fila digital única, organizada de acordo com o risco clínico dos pacientes.

Na página 38, o documento menciona uma “fila única digital e ordenada pelo risco clínico”.

A medida pretende priorizar pacientes conforme a gravidade dos casos e tornar mais transparente a organização da demanda. A efetividade dependerá da integração entre os serviços, da qualidade das informações e da capacidade disponível para atender os pacientes.

Mais Médicos, prevenção e combate ao câncer

O PT também propõe continuar o Mais Médicos, fortalecer a atenção básica e ampliar o acesso a medicamentos. O programa prevê incorporar novas vacinas ao calendário do SUS e investir em ferramentas digitais para apoiar o atendimento.

Na atenção especializada, o documento apresenta propostas para ampliar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer, com mais equipamentos e serviços. Também prevê reforçar exames relacionados à saúde da mulher, incluindo o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

As medidas estão distribuídas entre as páginas 35 e 38 do capítulo dedicado à saúde.

O programa de governo do PT também prioriza a redução das filas, com ampliação do atendimento e parcerias com hospitais privados. Pexels

Educação: propostas do PL para escolas públicas

As propostas de educação do PL estão concentradas nas páginas 34 a 37, no capítulo “Brasil que prepara”. O programa apresenta mudanças na alfabetização, no reforço escolar, na avaliação de resultados e na organização da rede de ensino.

Método fônico na alfabetização

O PL propõe priorizar o método fônico, abordagem que ensina a relacionar os sons da fala às letras. O documento apresenta a alfabetização como ponto de partida para melhorar a aprendizagem ao longo da trajetória escolar.

Na página 35, na seção “Ensinar de verdade”, o programa afirma:

“O começo de tudo é alfabetizar direito. Vamos priorizar o método fônico, que é o de melhor resultado comprovado pela ciência, ensinando a criança a ligar cada som à sua letra, em vez das abordagens que fracassaram por décadas.”

O texto também defende que os estudantes aprendam os conteúdos esperados antes de avançar de série. A afirmação sobre a eficácia do método é apresentada pelo próprio programa; sua avaliação exige considerar evidências e resultados educacionais independentes.

Programa Acolher: reforço escolar entre estudantes

O documento propõe criar o Programa Acolher, voltado a estudantes com dificuldades no ensino fundamental. A iniciativa prevê remunerar alunos com bom desempenho para ajudar colegas, de forma presencial ou remota.

Na página 35, o programa descreve a medida:

“E, para o aluno com dificuldade ao longo do ensino fundamental, vamos criar o Programa Acolher: um aluno com bom desempenho é remunerado para dar reforço aos colegas que precisam, de forma remota ou presencial.”

A proposta busca oferecer apoio adicional aos alunos com dificuldades de aprendizagem. O documento não detalha, no trecho dedicado à iniciativa, os valores da remuneração, os critérios de seleção, a supervisão das atividades ou o custo total do programa.

Financiamento da educação vinculado a resultados

Na página 35, o programa defende que a gestão escolar seja baseada em indicadores de resultado e proficiência, com recursos vinculados a metas de aprendizagem.

O texto afirma:

“A gestão passa a ser baseada em indicadores de resultado e proficiência, e o financiamento seguirá o orçamento por resultados, com repasses vinculados a metas de aprendizagem, sem abandonar regiões que enfrentam maiores dificuldades.”

O modelo pretende relacionar o financiamento ao desempenho das escolas. Para avaliar como funcionaria, é necessário conhecer os indicadores utilizados, os critérios para definir as metas e as regras de distribuição dos recursos. Também é importante entender como o sistema consideraria escolas que atendem estudantes em contextos de maior vulnerabilidade.

O programa do PL propõe atrelar o financiamento das escolas a metas de aprendizagem, e dar vouchers para que famílias consigam matricular os filhos em escolas privadas quando faltarem vagas na rede pública Pexels

Formação de professores e escolas cívico-militares

O PL propõe formação continuada de professores baseada em evidências científicas e defende uma educação livre de doutrinação político-partidária, com respeito à liberdade de consciência e ao papel das famílias.

O programa também prevê ampliar as escolas cívico-militares e implementar políticas voltadas a estudantes com altas habilidades. Essas propostas aparecem na página 35.

O documento associa a ampliação das escolas cívico-militares à disciplina e ao desempenho escolar. Essa associação corresponde à justificativa apresentada pelo programa e não constitui, por si só, comprovação independente de resultados.

Vouchers educacionais e ensino técnico

O programa prevê conceder vouchers educacionais quando não houver vagas na rede pública, permitindo que a família matricule o estudante em outra escola. A proposta aparece na página 36.

O documento afirma:

“E onde faltar vaga na rede pública, a família receberá um voucher educacional para matricular o filho em outra escola.”

O texto também inclui propostas para a educação em tempo integral, a preparação para o mercado de trabalho e a formação técnica e superior, nas páginas seguintes.

No trecho sobre os vouchers, o programa não apresenta todos os detalhes necessários para avaliar a execução da medida, como o valor do benefício, os critérios de elegibilidade e as regras de participação das escolas.

Educação: propostas do PT para a rede pública

O programa do PT apresenta suas propostas de educação nas páginas 31 a 34. O documento prioriza a educação básica, a alfabetização na idade certa, a ampliação do ensino em tempo integral e o acesso à educação técnica e superior.

Meta de alfabetização de crianças

O PT prevê continuar as ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em cooperação com estados e municípios. A meta anunciada é chegar a 80% das crianças alfabetizadas na idade certa.

Na página 31, o programa afirma:

“Seguiremos com as ações e políticas já pactuadas com os estados e municípios brasileiros para chegarmos à meta de 80% das nossas crianças alfabetizadas na idade certa.”

O documento também propõe enfrentar o analfabetismo entre adultos e criar uma estratégia permanente para recompor e acelerar aprendizagens, com atenção especial aos anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio.

Creches e ensino em tempo integral

Na página 32, o programa prevê ampliar o apoio federal à construção de creches e escolas de educação infantil, em parceria com estados e municípios. A expansão do ensino em tempo integral também aparece como prioridade.

O documento cita o Novo PAC como instrumento de apoio à infraestrutura escolar e prevê o financiamento da educação em tempo integral pelo Fundeb a partir de 2026.

A ampliação dessa modalidade busca aumentar o tempo de permanência dos estudantes na escola. A execução depende de recursos, infraestrutura e capacidade de atendimento das redes de ensino.

Pé-de-Meia e combate à evasão escolar

O programa prevê continuar e fortalecer o Pé-de-Meia, iniciativa de incentivo financeiro para estudantes do ensino médio. A proposta busca combater a evasão escolar associada à falta de renda e apoiar a permanência dos jovens na escola.

O documento também cita iniciativas de acesso à leitura e ao aprendizado de idiomas por meio de plataformas digitais, como MEC Livros e MEC Idiomas. Esses pontos aparecem nas páginas 32 e 33.

O programa de governo do PT para educação estabelece uma meta de alfabetização e propõe ampliar o ensino em tempo integral. Pexels

Valorização dos professores e educação técnica

Na página 33, o PT prevê manter o piso nacional do magistério e continuar medidas de formação e valorização docente, como o Pé-de-Meia Licenciatura e o Bolsa Mais Professores.

O plano também propõe expandir os institutos federais de educação técnica e tecnológica, com prioridade para regiões com baixa oferta de cursos, periferias urbanas e municípios com lacunas educacionais.

Ensino superior e assistência estudantil

Na página 34, o documento prevê continuar a expansão e a interiorização da educação superior pública, concluir obras em andamento e ampliar a assistência estudantil para favorecer a permanência e a conclusão dos cursos.

O programa também cita investimentos na pós-graduação, novos campi e hospitais universitários, além da continuidade de iniciativas relacionadas ao acesso ao ensino superior.

Onde consultar os planos de governo completos

Os programas oficiais podem ser consultados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

As páginas citadas correspondem à numeração impressa nos documentos oficiais.