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PESQUISA ELEITORAL

Flávio tem 52% dos votos válidos, e Lula, 48%, diz pesquisa BTG/Nexus

Senador soma 52% dos votos válidos contra 48% do petista; grupo de eleitores que admite mudar de escolha mantém o cenário totalmente aberto

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CB
Correio Braziliense
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Repórter
13/10/2026 07:33 - atualizado em 13/10/2026 07:41

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Flavio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva
Flavio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva crédito: Charles Vieira e Ricardo Stuckert

A primeira pesquisa BTG/Nexus para o segundo turno das eleições presidenciais aponta Flávio Bolsonaro (PL) como favorito na disputa contra Lula (PT). A duas semanas da votação, o senador soma 52% dos votos válidos contra 48% do petista. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos — portanto, o cenário é de empate técnico.

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Na modalidade estimulada, Flávio registra 48% das intenções de voto, enquanto Lula atinge 45%. Os votos brancos e nulos chegam a 5%, e os indecisos representam 2%. Já no levantamento espontâneo, o cenário revela:

  • Flávio Bolsonaro: 46%

  • Lula: 44%

  • brancos e nulos: 5%

  • indecisos: 4%

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Potencial eleitoral e definição de voto

O potencial de voto dos concorrentes segue equilibrado. Flávio reúne 50%, índice composto por 43% de eleitores decididos e 7% que admitem votar nele sem certeza. Lula acumula 49%, resultado de 42% que votam apenas no petista e 7% que admitem essa escolha sem plena convicção. A taxa de rejeição a Lula bate 51%, contra 47% de Flávio.

Mesmo com a dianteira do senador, a disputa continua aberta, visto que 7% do total de eleitores afirmam que ainda podem mudar o voto até o dia 25. Essa possibilidade de troca atinge 4% entre apoiadores de Flávio e 5% entre votantes de Lula. A parcela de 92% declara voto definitivo.

Caso os eleitores dispostos a rever a escolha migrassem integralmente para Flávio, o placar ficaria em 49% a 43%. Se a migração ocorresse inteiramente em direção a Lula, haveria empate em 46%. No quesito expectativa de resultado, 59% apostam na vitória de Flávio, enquanto 36% acreditam no triunfo de Lula.

Avaliação do governo federal

Os indicadores sobre a gestão federal apontam estabilidade em comparação com o levantamento feito antes do primeiro turno:

A Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou 2.002 pessoas por telefone entre os dias 10 e 12 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07997/2026.

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