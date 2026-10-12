Duda pede que MPMG apure o uso de crianças em vídeo político de Nikolas

A deputada federal Duda Salabert (PSOL) acionou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta segunda-feira (12/10) para pedir a apuração do uso de crianças em um vídeo publicado nas redes sociais do colega Nikolas Ferreira (PL).

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Utilizando como mote o Dia das Crianças, a produção criou um roteiro contra o governo federal e o PT, com apelo explícito contra a reeleição de Lula (PT).



Em uma das histórias, uma criança fala que sua avó tinha prometido uma bicicleta de Dia das Crianças, mas o dinheiro foi roubado pelo Lula. “Lula? Não, pelo Lulinha”, corrige outra criança, em alusão ao escândalo do INSS.





Em outro trecho, as crianças falam que o PT está no poder há 18 anos, tendo prometido mudar a vida do vovô e do papai, “e nada!”. Confira, abaixo, o vídeo na íntegra:





Na representação, Duda solicita que o Ministério Público investigue as condições de produção e divulgação do vídeo, incluindo a existência de autorização judicial e o cumprimento das normas de proteção à participação de crianças em atividades artísticas no ambiente digital.

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“A iniciativa busca garantir os direitos das crianças e verificar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e das demais normas aplicáveis. A deputada pede a adoção das medidas cabíveis caso sejam identificadas irregularidades”, afirmou, em nota, a equipe de comunicação de Duda.



