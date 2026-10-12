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DIA DAS CRIANÇAS

Duda pede que MPMG apure o uso de crianças em vídeo político de Nikolas

Deputado federal do PL publicou vídeo em que crianças interpretam um roteiro com críticas ao governo federal e ao PT, com apelo explícito contra a reeleição de Lula

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PC
Pedro Cerqueira
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Pedro Cerqueira
Repórter
12/10/2026 21:05

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A ação judicial referiu-se a declarações de Nikolas em uma entrevista de 2020, quando ele e Duda Salabert eram vereadores em Belo Horizonte. Na ocasião, o hoje deputado disse que seguiria chamando a parlamentar de "ele". "Ele é homem. É isso o que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é", afirmou.
Na representação enviada ao Ministério Público de Minas Gerais, Duda solicita que as condições de produção e divulgação do vídeo sejam investigadas crédito: Reprodução/Instagram

A deputada federal Duda Salabert (PSOL) acionou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta segunda-feira (12/10) para pedir a apuração do uso de crianças em um vídeo publicado nas redes sociais do colega Nikolas Ferreira (PL).

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Utilizando como mote o Dia das Crianças, a produção criou um roteiro contra o governo federal e o PT, com apelo explícito contra a reeleição de Lula (PT).

Em uma das histórias, uma criança fala que sua avó tinha prometido uma bicicleta de Dia das Crianças, mas o dinheiro foi roubado pelo Lula. “Lula? Não, pelo Lulinha”, corrige outra criança, em alusão ao escândalo do INSS.


Em outro trecho, as crianças falam que o PT está no poder há 18 anos, tendo prometido mudar a vida do vovô e do papai, “e nada!”. Confira, abaixo, o vídeo na íntegra:



Na representação, Duda solicita que o Ministério Público investigue as condições de produção e divulgação do vídeo, incluindo a existência de autorização judicial e o cumprimento das normas de proteção à participação de crianças em atividades artísticas no ambiente digital.

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“A iniciativa busca garantir os direitos das crianças e verificar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e das demais normas aplicáveis. A deputada pede a adoção das medidas cabíveis caso sejam identificadas irregularidades”, afirmou, em nota, a equipe de comunicação de Duda.

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