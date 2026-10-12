Irmão de Cleitinho para Ana Elisa: 'Lave a boca pra falar da minha família'

Irmão do governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos), o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) criticou a jovem Ana Elisa (PT), eleita deputada federal por Minas Gerais, por uma fala sobre o vaivém da candidatura de Cleitinho nas vésperas da campanha.

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Ana Elisa concedeu entrevista ao SBT News e disse que a direita foi "desumana" com o senador: "O irmão do Cleitinho faleceu de câncer. Passou uma semana e o Flávio Bolsonaro escolheu outro candidato."

O PL apoiaria Cleitinho na disputa mineira, mas o congressista passou por uma tragédia familiar e perdeu o irmão caçula, Matheus, vítima de leucemia. Diante da circunstância, ele não se apresentou na convenção estadual do Republicanos, o que foi entendido pelo partido como sinal que ele não disputaria. A legenda chegou a divulgar nota barrando a candidatura, enquanto ele reagiu insistindo que queria entrar no pleito.

Diante da disputa, que ocorreu nas vésperas do fim do prazo para registrar as candidaturas, o PL decidiu parar de esperar por uma definição entre o Republicanos e Cleitinho, e lançou o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Flávio Roscoe como candidato próprio.

'Desumano'

Eduardo Azevedo relatou o episódio e disparou contra Ana Elisa: "Sabe o que é desumano? Desumano é a sua atitude em usar da morte do meu irmão para poder promover esse tipo de política suja que é peculiar do PT."

O deputado estadual, que foi reeleito neste ano, acusou a petista de tentar dividir a direita mineira em meio ao segundo turno da eleição presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro.

"Pode falar mal de mim, do Gleidson, do Cleitinho, de quem mais você quiser. Mas não fala mal do meu irmão [Matheus], não. Respeita ele. E eu vou desmascarar todas as suas mentiras", emendou.

Eduardo ainda resgatou supostos posts antigos que teriam sido feitos por Ana Elisa para dizer que ela defende a "política do ódio".

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"Então, Ana Elisa, lava a sua boca antes de falar mal da minha família e para de promover essa política suja e desonesta do PT que é dividir as pessoas. Aqui em Minas Gerais você não vai dividir a direita", completou.