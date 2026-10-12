Cleitinho adesiva carro para segundo turno: ‘Minas é Flávio Bolsonaro’

Engajado no segundo turno da eleição presidencial, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) gravou um vídeo adesivando o próprio carro com material de campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputa o pleito nacional com Lula (PT).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Cleitinho retirou o adesivo da própria campanha e substituiu por um em que aparece ao lado de Flávio. “Cleitinho e Flávio Bolsonaro. Bolsonaro é Minas Gerais, Minas Gerais é Flávio Bolsonaro”, disse, ao colar a propaganda em sua Ford Maverick. O vídeo foi publicado nos perfis dos dois políticos no Instagram.

Eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno, com 55,40% dos votos, ele apoia o candidato do PL desde o início da campanha, apesar de defender pautas do governo petista, como o fim da escala 6x1.

Nos últimos dias, porém, Cleitinho tem sido criticado pelo público bolsonarista por ter aparecido ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, (União-AP), para anunciar que a proposta de fim da escala 6x1 será votada na Casa. Como é defendido pelo governo, o texto pode beneficiar eleitoralmente o presidente.

Em 2022, ele foi eleito senador por Minas Gerais surfando na onda do bolsonarismo, mas depois adotou posicionamento mais independente. No ano passado, ele disse que não apoiaria “cegamente” um nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à disputa presidencial de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No entanto, após chuva de críticas dos eleitores bolsonaristas, ele pediu perdão diversas vezes. Chegou a aparecer com um cartaz em que escreveu: “Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Eu mereço”.

