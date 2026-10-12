Pesquisas do 2º turno: quando é a 2ª rodada e outras datas importantes da reta final das eleições de 2026

A segunda rodada dos principais institutos de pesquisas sobre o segundo turno das eleições começa na próxima quinta-feira (15/10), com a divulgação da segunda pesquisa Datafolha.

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O segundo turno das eleições será realizado no dia 25 de outubro — o último domingo do mês.

No primeiro turno, Flávio terminou em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Cerca de 2,2 milhões de votos separaram os dois.

Ao menos quatro institutos já registraram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a intenção de ir a campo. Confira as previsões:

Datafolha : o instituto entrevista 2.520 pessoas, de 13 a 15 de outubro, com previsão de publicação do resultado já na quinta-feira (15/10), e margem de erro de até 2 pontos percentuais (p.p.) para mais ou para menos.

: o instituto entrevista 2.520 pessoas, de 13 a 15 de outubro, com previsão de publicação do resultado já na quinta-feira (15/10), e margem de erro de até 2 pontos percentuais (p.p.) para mais ou para menos. PoderData : vai a campo de 13 a 15 de outubro ouvir 3 mil pessoas, com divulgação na sexta-feira (16/10) e margem de erro de até 1,8 p.p.

: vai a campo de 13 a 15 de outubro ouvir 3 mil pessoas, com divulgação na sexta-feira (16/10) e margem de erro de até 1,8 p.p. Vox Brasil : vai ouvir 2.100 entrevistados, de 13 a 15 de outubro, com divulgação esperada para sexta-feira (16/10) e margem e erro de 2,15 p.p.

: vai ouvir 2.100 entrevistados, de 13 a 15 de outubro, com divulgação esperada para sexta-feira (16/10) e margem e erro de 2,15 p.p. Ipespe: o instituto vai a campo de 13 a 15 de outubro e planeja ouvir 1,5 mil pessoas, com divulgação prevista para sábado (17/10) e margem de erro de 2,6 p.p.

Havia a previsão de três debates para os quais Lula e Flávio Bolsonaro foram convidados. O primeiro deles, que estava marcado para o último domingo (11/10) na Record, foi cancelado devido à "incompatibilidade de agendas dos candidatos".

Os outros dois debates marcados são nos dias:

18 de outubro, às 20h, na Band;

23 de outubro, na Globo, após o Jornal Nacional.

Outras datas importantes

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão foi retomada na última sexta-feira (9/10). As campanhas poderão ocorrer até a véspera da eleição, isto é, até o dia 24.

O dia 22 de outubro (quinta-feira) é o último dia para comícios e para propaganda paga ou impulsionada na internet.

O dia 23 (sexta-feira) é o último dia para propaganda gratuita no rádio e na televisão, anúncios pagos na imprensa escrita e debates em rádio e TV.

No dia 24 (sábado), às 22h, acaba o prazo para distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas e passeatas.

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