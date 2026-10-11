Lula vem a Minas antes do segundo turno; saiba onde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai desembarcar em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na próxima sexta-feira (16/10), para participar de um ato político durante a campanha do segundo turno das eleições.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A visita marca o retorno do presidente ao estado para compromissos de campanha nesta etapa da disputa. O anúncio foi feito neste domingo (11/10) pela prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), que confirmou a previsão de um encontro às 10h, na Praça da Estação, no Centro da cidade.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Margarida convocou moradores da cidade e da região para participar do evento. "Nós vamos fazer um ato imenso, com muita luta, com muita vibração, com muito amor", afirmou. Ao finalizar o convite, a prefeita reforçou: "Sexta-feira, todo mundo lá. Bora, Lula!".

A visita será a primeira de Lula a Minas Gerais nesta etapa da campanha. Em 30 de setembro, o presidente precisou cancelar uma passagem pelo município por causa das condições climáticas. O avião presidencial pousou no Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá, a cerca de 40 quilômetros de Juiz de Fora, mas o mau tempo impediu que o helicóptero que faria o trajeto até a cidade decolasse com segurança.

A tesoureira nacional do PT, Gleide Andrade, também confirmou nas redes sociais a passagem de Lula por Ipatinga, no Vale do Aço, também na sexta-feira (16), a partir das 17h. O local do ato ainda não foi confirmado.

Nos últimos três dias, poiadores do petista promoveram duas manifestações no município. Neste domingo (11/10), militantes se concentraram no Parque Halfeld, em frente à Câmara Municipal, em um ato convocado pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na quinta-feira (9/10), estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) também organizaram uma caminhada em apoio à reeleição de Lula. A manifestação percorreu ruas da cidade e reuniu milhares de pessoas.