Flávio diz que 'jogo não acabou' e ataca Lula: 'Joga sujo e pesado'
Em publicação no X, o candidato do PL à Presidência convocou eleitores para o segundo turno das eleições de 2026
compartilhe
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) convoca eleitores para o segundo turno das eleições contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ser realizado no próximo dia 25.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Na rede social X, Flávio publicou um vídeo gravado em seu encontro com prefeitos e vereadores de São Paulo realizado neste domingo (11/10). Na legenda da publicação, o senador disse que “o jogo ainda não acabou”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Estamos na reta final. Mas o outro lado joga sujo e pesado. Por isso, preciso de todos vocês que votaram 22 no primeiro turno e até de vocês que escolheram outro nome na primeira fase das eleições. O mais importante, agora, é libertar o Brasil”, afirmou o candidato, em seu perfil na rede social.