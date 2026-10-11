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DISPUTA PRESIDENCIAL

Flávio diz que 'jogo não acabou' e ataca Lula: 'Joga sujo e pesado'

Em publicação no X, o candidato do PL à Presidência convocou eleitores para o segundo turno das eleições de 2026

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Repórter
11/10/2026 18:38 - atualizado em 11/10/2026 18:39

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Lula e Flávio Bolsonaro disputarão o segundo turno das eleições presidenciais
Lula e Flávio Bolsonaro disputarão o segundo turno das eleições presidenciais crédito: Pablo Porciuncula e Mauro Pimentel/AFP

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) convoca eleitores para o segundo turno das eleições contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ser realizado no próximo dia 25.

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Na rede social X, Flávio publicou um vídeo gravado em seu encontro com prefeitos e vereadores de São Paulo realizado neste domingo (11/10). Na legenda da publicação, o senador disse que “o jogo ainda não acabou”.

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“Estamos na reta final. Mas o outro lado joga sujo e pesado. Por isso, preciso de todos vocês que votaram 22 no primeiro turno e até de vocês que escolheram outro nome na primeira fase das eleições. O mais importante, agora, é libertar o Brasil”, afirmou o candidato, em seu perfil na rede social.

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