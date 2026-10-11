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ELEIÇÕES 2026

Renan Santos sobre Ministério da Prosperidade: ‘Coach virando ministro’

Candidato à presidência pelo Missão derrotado no primeiro turno usou as redes sociais para criticar proposta apresentada por Flávio Bolsonaro em seu programa eleitoral na TV

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
11/10/2026 18:06

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Renan Santos (Missão) usou o seu Instagram para criticar nova proposta apresentada por Flávio Bolsonaro (PL)
Renan Santos (Missão) usou o seu Instagram para criticar nova proposta apresentada por Flávio Bolsonaro (PL) crédito: Reprodução

O ex-candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão), derrotado no primeiro turno, usou as redes sociais para criticar a proposta da criação do “Ministério da Prosperidade”, apresentada pelo senador e candidato ao Palácio do Planalto Flávio Bolsonaro (PL) em seu programa eleitoral na televisão.

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Renan Santos afirmou, em vídeo publicado na noite desse sábado (10/10), que havia descoberto que Flávio anunciou que criaria o Ministério, que poderia ser comandado por Pablo Marçal, na sua visão.

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"Cultura de Coach, cara. Coach virando ministro. Isso é um negócio bem distópico. Isso aqui parece um filme de terror muito louco, é aquele Idiocracy elevado ao cubo”, disse, fazendo referência à comédia de ficção científica de 2006, dirigida por Mike Judge.

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