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Flávio Bolsonaro se encontra com prefeitos e vereadores em São Paulo

O senador e candidato à Presidência da República se encontrou com prefeitos e vereadores da Região Metropolitana de São Paulo neste domingo (11/10)

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
11/10/2026 18:27 - atualizado em 11/10/2026 18:28

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Candidato do PL ao Palácio do Planalto se reuniu com prefeitos e vereadores em São Paulo
Candidato do PL ao Palácio do Planalto se reuniu com prefeitos e vereadores em São Paulo crédito: Reprodução Instagram

Neste domingo (11/10), o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) se reuniu com lideranças políticas de São Paulo. O candidato teve dois encontros, ambos no Terraço Notiê, localizado no Shopping Light, no Centro da capital paulista.

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No primeiro, com prefeitos de cidades paulistas, estavam, além de Flávio, o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e os senadores eleitos André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).

Durante o encontro, o senador criticou o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Eu estou muito feliz também que só estamos a duas semaninhas de pôr fim à era Lula no Brasil, a era que está deixando de legado recorde de mulheres assassinadas, de mulheres espancadas, recorde de brasileiros endividados, recorde de impostos altos, recorde de empresas quebradas, de comércios fechados. Essa era vai ficar para trás”, disse.

Aproveitando a presença de lideranças municipais, o candidato afirmou que, caso seja eleito, “os recursos federais vão chegar na ponta da linha”. “Eu sou um municipalista por convicção, quero estar muito próximo de vocês perfeitos”, reforçou.

Flávio aproveitou o momento e pediu para os eleitos aliados que continuem com a mobilização do eleitorado. “Essas pessoas que já votaram em nós, precisamos trabalhar para que elas vão às urnas no domingo de novo”, comentou Flávio.

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O segundo encontro do dia foi com vereadores das cidades da região e teve início às 14h.

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