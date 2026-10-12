Cleitinho rebate Simões sobre falta de recurso para salários em janeiro

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), questionou o atual chefe do Executivo do estado, Mateus Simões (PSD), sobre uma previsão da Secretaria da Fazenda que indica a possibilidade de faltar recursos para pagar salários de servidores já em janeiro do próximo ano. A informação foi revelada pelo colunista do Estado de Minas Orion Teixeira.

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Na primeira reunião da atual gestão para alinhar a transição, Simões chorou e disse ter preocupação com o futuro dos 700 mil servidores estaduais. A declaração pegou mal com a equipe do novo governador.

Na publicação do Estado de Minas no Instagram sobre a previsão da complicação financeira, Cleitinho comentou: "Espera aí, ele mesmo está alegando sua incompetência? Se janeiro já não tem dinheiro para pagar servidores, quem está governando o estado até dezembro?".

Simões estaria recorrendo ao recurso da venda da folha de pagamento em R$ 2,1 bilhões, ao banco Itaú, para pagar o 13º salário deste ano. Propostas de Cleitinho como a redução da alíquota do IPVA são entendidas internamente como prejudiciais ao planejamento financeiro do estado, que já tem previsão de déficit de R$ 10,5 bilhões para 2027.

As reuniões entre o atual governo e o próximo começam na semana que vem com uma programação temática definida por Simões. A questão financeira ficou agendada para o último encontro sobre secretarias.

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"Deverá exibir ao sucessor os recursos que o estado tem, incluindo a receita do IPVA, que Cleitinho deseja reduzir, e a despesa a ser quitada. Dizem lá: ‘a conta não vai fechar’", contou Orion Teixeira. Leia aqui a coluna na íntegra.

