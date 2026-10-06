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FIM DE MANDATO

Simões chora em reunião de transição, elogia servidores e é aplaudido de pé

Derrotado na tentativa de reeleição, Simões elogiou servidores e disse estar preocupado com futuro de 750 mil famílias de servidores

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
06/10/2026 12:48 - atualizado em 06/10/2026 13:17

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Simões chora em reunião de transição, elogia servidores e é aplaudido de pé
Simões chora em reunião de transição, elogia servidores e é aplaudido de pé crédito: Reprodução/Youtube Mateus Simões

O governador Mateus Simões (PSD), derrotado na tentativa de reeleição ao governo de Minas Gerais, se emocionou durante a primeira reunião do secretariado no processo de transição de governo ao novo chefe do Executivo, Cleitinho Azevedo (Republicanos), na manhã desta terça-feira (6/10). Em meio a lágrimas, ele demonstrou preocupação com o futuro dos servidores e os elogiou durante sua gestão.

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Em discurso, Simões disse que não estava "passando pano para ninguém" ao elogiar a equipe e destacou a capacidade dos servidores de entregar resultados mesmo diante de um cenário de caixa apertado. Segundo ele, a equipe foi "resiliente" e conseguiu alcançar resultados que classificou como excepcionais.

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O governador também ressaltou que Minas Gerais continuará precisando de profissionais qualificados para conduzir o estado durante os próximos anos. Ao falar sobre a reunião, contou que havia se emocionado no dia anterior ao determinar aos secretários que organizassem o encontro, justamente pela preocupação com a situação dos servidores durante a transição. "Eu não vou dizer que me machuca não, mas que me preocupa nessa transição, é a vida de vocês", afirmou.

Simões disse que teve a sorte de nascer em uma família com recursos, mas afirmou saber que muitos servidores dependem do trabalho para viver. Na visão dele, a condução da transição pode afetar a vida de centenas de milhares de famílias.

"A vida de 750 mil famílias que servem a cidade de Minas Gerais dependem da boa condução do que vai acontecer daqui para frente", declarou. Em seguida, afirmou que não estava se referindo apenas à população do estado como um todo, mas especificamente aos servidores.

Ao final do discurso, Simões pediu que os servidores tenham tranquilidade para apresentar ao governo eleito o trabalho realizado pelas diferentes pastas durante sua gestão. Ele também defendeu que os profissionais recebam o reconhecimento pelos resultados alcançados.

"Eu espero que vocês tenham a tranquilidade de conseguir, como eu disse, apresentar ao governo que foi eleito o excepcional trabalho que cada uma das pastas executou, concedendo a cada um desses profissionais o mérito real pelos resultados que nós alcançamos", disse. Após o discurso, Simões foi aplaudido de pé pelos presentes.

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Cleitinho foi eleito governador do estado com 6,3 milhões de votos no primeiro turno, cerca de 55,40% dos votos válidos, com o vice Luis Eduardo Falcão (Republicanos). Simões ficou em quarto, com 530.292 votos – aproximadamente 4,65% do total. O novo mandato inicia-se em 6 de janeiro de 2027.

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