Pettersen rebate Simões: 'não aceitei proposta porque sou heterossexual'

O deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos) utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (30/9) para rebater acusações feitas pelo governador Mateus Simões (PSD). O parlamentar comentou que o candidato à reeleição teria o convidado para a composição de chapa, além de ter feito uma suposta outra proposta.

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Durante o debate com os candidatos a governador de Minas Gerais, promovido pela TV Globo, o governador disse que Pettersen teria lhe oferecido R$ 10 milhões em propina. O parlamentar, então, comentou numa publicação que reproduzia esta fala do candidato à reeleição.

Euclydes Pettersen respondeu acusação de Mateus Simões em um comentário de um vídeo Reprodução

De acordo com o deputado, a única conversa entre ele e Simões teria sido um convite para que ele fosse seu candidato a vice-governador. Tal composição, segundo Pettersen, retiraria Cleitinho (Republicanos) da disputa pelo governo de Minas.

"A única conversa entre mim e o candidato inimigo do voto foi que ele me propôs construir ser seu vice, para retirar o futuro Governador Cleitinho e eu não aceitei. Também não aceitei a outra proposta que ele me fez, no tal casamento, porque sou heterossexual", escreveu, no comentário da publicação.

Questionado sobre a publicação, Mateus Simões disse, via assessoria, que não comentará sobre a fala do deputado. A reportagem também procurou Euclydes Pettersen, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.



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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos