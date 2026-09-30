Simões para Cleitinho: ‘Seu aliado me ofereceu R$ 10 mi de propina’

O governador e candidato à reeleição Mateus Simões (PSD) acusou o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), aliado de Cleitinho Azevedo (Republicanos), de ter oferecido R$ 10 milhões em propina para que ele facilitasse um contrato. A declaração foi feita durante embate entre os dois candidatos no debate da TV Globo, na noite dessa terça-feira (29/9). Cleitinho afirmou não ter relação com eventuais irregularidades cometidas por aliados e defendeu que qualquer suspeita seja investigada.

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A acusação surgiu depois que Cleitinho citou Euclydes e outros aliados e pediu que Simões falasse sobre eles. O governador afirmou, então, que nunca havia relatado publicamente o episódio e disse ter procurado o senador anteriormente para contar o caso. “Em todo o meu tempo de vida pública, uma única pessoa me ofereceu propina, e o Euclydes Pettersen tentou me oferecer R$ 10 milhões, no meio de um casamento, para que eu pudesse facilitar um contrato para ele. Não só não facilitei, como denunciei o fato”, revelou Simões.

O governador disse ter informado Cleitinho sobre a acusação há cerca de um ano, com detalhes sobre data, horário e empresa envolvida. Simões cobrou o parlamentar pela manutenção da relação política com Euclydes e disse que havia alertado o senador sobre a proximidade com o aliado. “Para com isso, se liberta dessas amizades, não se deixa acercar por esse tipo de gente”, aconselhou.

Cleitinho rebateu lembrando que Simões também esteve com Euclydes em Divinópolis. O governador confirmou o encontro, mas disse que ocorreu a pedido do próprio senador e antes das acusações mencionadas por ele durante o debate. Na resposta, Cleitinho afirmou que não pode ser responsabilizado por eventuais condutas de pessoas próximas e defendeu a apuração de qualquer suspeita.

“Os CPFs são deles. Eles têm a vida deles e as questões deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu gosto sempre de falar isso porque eu tenho que ser transparente e verdadeiro”, rebateu.

O candidato do Republicanos também disse não responder a processos, denúncias ou investigações e afirmou que não protegerá aliados caso sejam constatadas irregularidades. “Eu quero que investigue, porque as minhas mãos são limpas. Eu não tenho um processo, eu não tenho uma denúncia, eu não tenho uma investigação. E, caso esse pessoal que anda comigo tiver, eles vão ter que pagar como qualquer outro tem que pagar”, declarou.

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Simões insistiu que o questionamento dizia respeito às pessoas que poderiam integrar uma eventual gestão de Cleitinho. O senador encerrou reiterando que não se responsabiliza pelas condutas individuais de aliados. “Se essa turma que está aí, que está falando, tiver alguma coisa errada, vai ter que pagar e eu não passo pano. Pode ter certeza disso”, afirmou.