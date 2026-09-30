Cleitinho diz que quer fim da polarização em Minas

O candidato ao governo de Minas Cleitinho Azevedo (Republicanos) afirmou que pretende “acabar com a polarização” caso seja eleito e disse que manterá diálogo com o próximo presidente da República, independentemente de quem vencer a eleição. A declaração foi dada em resposta a Patrus Ananias (PT), durante o debate da TV Globo, na noite dessa terça-feira (29/9). Os dois podem se enfrentar no segundo turno: Cleitinho lidera as pesquisas de intenção de voto, enquanto Patrus tem aparecido na segunda posição nos levantamentos mais recentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Patrus perguntou ao adversário qual é a compreensão dele sobre Minas Gerais e quais políticas pretende implementar para integrar o estado. Cleitinho respondeu que um governador não administra sozinho e defendeu uma relação institucional com o governo federal.

“O primeiro passo é acabar com essa polarização. Eu preciso entender: se eu virar governador do Estado, eu tenho que dialogar com qualquer que seja o presidente, que seja o Flávio Bolsonaro, que seja o Lula, que seja o Renan. Eu tenho que sentar e conversar”, afirmou.

O republicano disse que a relação com o governo federal é necessária diante da concentração da arrecadação de impostos na União. Cleitinho também contestou o discurso de que Minas estaria “quebrada” e argumentou que essa avaliação pode afastar investimentos. O candidato citou o peso da economia mineira, das exportações e das produções de leite e café.

“A gente passou quase 45 dias de campanha agora dizendo que o Estado está quebrado. Você acha que algum investidor de fora quer investir num Estado que está quebrado? [...] Nosso estado é um estado rico. O que aconteceu foi que as gestões passadas não entenderam a responsabilidade que têm em Minas Gerais. Minas Gerais é protagonista e, no meu governo, ela será”, declarou.

Patrus considerou que Cleitinho não havia respondido à pergunta sobre seu projeto para o estado e apresentou suas próprias propostas. O petista defendeu políticas voltadas às 17 regiões de Minas, considerando características históricas, culturais, econômicas e ambientais de cada uma.

Patrus afirmou que pretende promover o desenvolvimento regional e citou geração de emprego e renda, educação, saúde, segurança pública, cultura e desenvolvimento econômico associado à preservação ambiental entre as prioridades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na tréplica, Cleitinho voltou a defender a redução do tamanho do Estado, uma reforma administrativa, a atração de investimentos e a desburocratização. Também atacou o PT.

“O mais importante também é que seu partido não volte para o poder. Vamos voltar no primeiro turno, já resolver o problema de Minas Gerais. [...] Vai ser menos Estado e mais povo. É isso que eu vou fazer por Minas Gerais, para todos. Pode ter certeza de que vai ser um governo para todos”, afirmou.