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Atacado em debate, Patrus reage: 'Não estou aqui para voltar ao passado'

Emedebista acusa petista de evitar embate direto sobre o projeto educacional;

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Estado de Minas
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Repórter
30/09/2026 00:37 - atualizado em 30/09/2026 00:39

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Atacado em debate, Patrus reage: 'Não estou aqui para voltar ao passado'
Patrus Ananias nega que projeto da Escola Plural faça parte de suas propostas durante debate na TV Globo crédito: Reprodução/TV Globo

Patrus Ananias (PT) virou alvo de Gabriel Azevedo (MDB) no debate entre candidatos ao governo de Minas, promovido pela TV Globo na noite desta terça-feira (29/9). No início do segundo bloco, o emedebista seguiu a linha já adotada por Mateus Simões (PSD) e Flávio Roscoe (PL) e acusou o petista de evitar o confronto por medo da rejeição ao PT no estado.

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Gabriel perguntou sobre a Escola Plural, que, segundo ele, seria implantada por Patrus em um eventual governo. O candidato do MDB disse ainda que o petista recorreu à Justiça para barrar conteúdos de campanha sobre o tema.

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Na resposta, Patrus negou que o projeto faça parte de suas propostas. "O passado, a gente aprende com ele. Nós estamos aqui para discutir o presente e o futuro. Eu tenho um histórico que as pessoas conhecem, sabem, mas nós estamos aqui discutindo o projeto para a frente. A Escola Plural não está presente no nosso projeto de governo", afirmou.

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O petista disse que seu plano para a educação abrange da educação infantil às universidades, passando pelos ensinos fundamental e médio e pelas escolas técnicas.

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