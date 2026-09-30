Atacado em debate, Patrus reage: 'Não estou aqui para voltar ao passado'

Patrus Ananias (PT) virou alvo de Gabriel Azevedo (MDB) no debate entre candidatos ao governo de Minas, promovido pela TV Globo na noite desta terça-feira (29/9). No início do segundo bloco, o emedebista seguiu a linha já adotada por Mateus Simões (PSD) e Flávio Roscoe (PL) e acusou o petista de evitar o confronto por medo da rejeição ao PT no estado.

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Gabriel perguntou sobre a Escola Plural, que, segundo ele, seria implantada por Patrus em um eventual governo. O candidato do MDB disse ainda que o petista recorreu à Justiça para barrar conteúdos de campanha sobre o tema.

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Na resposta, Patrus negou que o projeto faça parte de suas propostas. "O passado, a gente aprende com ele. Nós estamos aqui para discutir o presente e o futuro. Eu tenho um histórico que as pessoas conhecem, sabem, mas nós estamos aqui discutindo o projeto para a frente. A Escola Plural não está presente no nosso projeto de governo", afirmou.

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O petista disse que seu plano para a educação abrange da educação infantil às universidades, passando pelos ensinos fundamental e médio e pelas escolas técnicas.