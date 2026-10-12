Ben Mendes acusa Cleitinho de trair bolsonaristas por convite a Gabriel

O influenciador Ben Mendes, que foi candidato ao governo de Minas Gerais pelo Missão, disparou contra Cleitinho Azevedo (Republicanos), em mais uma acusação de que o governador eleito "traiu" o movimento bolsonarista.

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Dessa vez, o motivo da crítica foi o convite feito por Cleitinho a Gabriel Azevedo (MDB) para compor o secretariado a partir do próximo ano. Ben Mendes resgatou um vídeo do emedebista com duras críticas ao bolsonarismo.

"A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro configura-se em um processo de completa destruição do regime democrático e do estado democrático, com toda clareza. A família Bolsonaro representa para a democracia brasileira uma espécie de herpes que eclode nos lábios nacionais de tempos em tempos. Foi o integralismo, foi a ditadura militar e agora é o bolsonarismo", disse Gabriel, em uma entrevista à rádio BandNews FM BH, em julho.

Ben Mendes acusou Cleitinho de contradição por se colocar como "cavalo de Tróia ou flautista mágico para ganhar voto de bolsonarista" e, após vencer a eleição em primeiro turno, "meter-lhe uma facada nas costas na primeira oportunidade". O influenciador disse que também faz críticas a Flávio Bolsonaro, mas é transparente.

"Sim, eu farei oposição a esse governo populista, oportunista e de falsa direita do senhor Cleitinho Azevedo. Que reza um pai nosso para Deus e dois para o diabo", completou Mendes.

Gabriel com Cleitinho

Em entrevista ao Estado de Minas, Gabriel contou que conversa com o novo governador há algum tempo e, inclusive, foi convidado para ser vice da chapa, mas não aceitou, "sobretudo por uma questão de personalidade".

"No dia da eleição, ele me mandou uma mensagem muito bonita, ainda pela manhã, dizendo da admiração dele, o tanto que ele via que, andando pelas ruas, as pessoas iam falando de mim para ele, do preparo e tal. E ele falou: 'Independentemente do que acontecer, a gente se fala'. Eu falei: 'Tá bom, boa sorte para você'. E já no dia seguinte ele me ligou: 'Ó, quero te encontrar'. E eu: 'Tá bom, governador, estou à sua disposição'", relatou.

"Na sexta-feira ele pediu para me encontrar, e ele veio a Belo Horizonte. Conversamos de tudo, e ele formalizou esse convite. Ele solicitou, e eu aceito a solicitação, que a pasta seja informada por ele", disse.

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Gabriel foi subsecretário de Juventude entre 2011 e 2014, durante o governo de Antonio Anastasia (então no PSDB). Ainda não foi revelada a pasta que ele ocupará no novo governo.

