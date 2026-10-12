Em vídeo, Nikolas Ferreira usa crianças para criticar Lula e Lulinha

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo (12/10), Dia das Crianças, para criticar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na gravação, crianças falam sobre segurança pública, custo de vida e as eleições de 2026, em uma mensagem direcionada aos eleitores.

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Na publicação, o parlamentar escreveu: "Hoje é o dia delas — mas o recado é para você!". O vídeo começa com Nikolas dizendo que aquela não é a data dele, mas das crianças. Em seguida, elas aparecem relatando situações fictícias que associam problemas do país à gestão petista.

Uma das crianças diz que não ganhará a bicicleta prometida pela avó porque alguém teria roubado o dinheiro. Ao ouvir a pergunta sobre quem seria o responsável, outra responde: "Lula? Não, foi o Lulinha". A cena faz referência ao presidente e ao filho dele, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.

A segurança pública também aparece entre os temas abordados. As crianças comparam as brincadeiras de rua de gerações anteriores com a realidade atual e afirmam que, em vez de brincar de polícia e ladrão, precisam esconder o celular para evitar roubos.

O vídeo ainda aborda o preço dos produtos. Quando uma das crianças diz que quer um iPhone, outra comenta que está juntando dinheiro para comprar o aparelho. Em seguida, uma delas critica a resposta atribuída a Lula sobre os preços altos: "Se está caro, não compra".

A gravação termina com um apelo eleitoral. As crianças mencionam que o PT está no poder há anos e criticam promessas que, segundo elas, não foram cumpridas. Na sequência, pedem aos eleitores que não votem novamente no partido nas eleições de 2026.

"Arrume outro jeito de estragar sua vida. "Porque, voltando pro PT, você estraga a minha também", diz uma das crianças. Ao final, elas lembram que o resultado da eleição afetará o futuro delas.

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