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Lula prega respeito à fé após missa por Nossa Senhora Aparecida

Ao falar com jornalistas no Alvorada, presidente afirmou que a homenagem à padroeira busca reforçar a convivência entre religiões

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
12/10/2026 13:24

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Lula fala com jornalistas no Palácio da Alvorada
Lula fala com jornalistas no Palácio da Alvorada crédito: Danandra Rocha /CB DA Press

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta segunda-feira (12/10), o respeito à liberdade religiosa após participar de uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na capela do Palácio da Alvorada.

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Cercado por crianças, Lula falou com jornalistas e afirmou que o gesto era também uma homenagem ao Dia das Crianças. "Um país civilizado, harmônico e democrático deve permitir que cada pessoa siga a religião que quiser", declarou.

Lula disse que a celebração tinha um significado pessoal por sua ligação com a santa e criticou o que chamou de ofensas à padroeira por parte de religiosos que, segundo ele, não respeitam a fé alheia.

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"Ninguém é obrigado a ter a mesma religião; o que precisamos apenas é respeitar a fé e a espiritualidade das pessoas como elas são", comentou.

O presidente acrescentou que Nossa Senhora Aparecida é uma referência de sua espiritualidade e de sua fé, e classificou o gesto como importante para os católicos brasileiros.

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Na sequência, Lula mencionou a Campanha da Fraternidade da Igreja Católica e o tema da moradia. O presidente declarou ter satisfação com o que chamou de momento histórico do país.

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