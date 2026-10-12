Flávio x Lula: saiba os dias das sabatinas e dos debates

Nesta semana começa a programação de debates e entrevistas dos candidatos no segundo turno da eleição presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT). O futuro do país será definido nas urnas em 25 de outubro.

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Na TV Globo, Lula será entrevistado nesta quinta-feira (15/10), e Flávio, na sexta (16/10), ambos após a edição do "Jornal nacional". A ordem foi definida por sorteio.

Diferentemente da rodada de sabatinas do primeiro turno, conduzida por Renata Vasconcellos e César Tralli, desta vez quem vai fazer as entrevistas será a jornalista Renata Lo Prete.

Debates

A TV Record havia programado um encontro com os presidenciáveis nesse domingo (11/10), mas alegou incompatibilidade de agendas e cancelou.

Assim, o primeiro debate entre Flávio e Lula será o da TV Bandeirantes, no próximo domingo (18/10), às 20h. Será a primeira vez que eles se encontrarão nesta campanha, já que não participaram dos debates no primeiro turno.

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Já a Globo marcou o encontro para 23 de outubro, a dois dias da eleição, ainda sem horário anunciado. Será o último entre os presidenciáveis. Quem vai mediar o debate é o jornalista César Tralli.