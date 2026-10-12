Assessoria de Luan Santana sobre ‘L’ em show: ‘Hábito do artista’

Após viralizar um vídeo em que o cantor sertanejo Luan Santana faz o gesto de “L” com a mão durante um show em Brasília (DF), a assessoria dele negou que o ato tenha sido em apoio a Lula (PT) na disputa do segundo turno da eleição presidencial contra Flávio Bolsonaro (PL).

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Em nota, a equipe informou que ele não se manifesta politicamente: “O gesto em questão é um hábito do artista, adotado desde o início de sua carreira, sem qualquer conotação político-partidária”.

“Qualquer tentativa de associar ou vincular a imagem do artista a partidos políticos ou posicionamentos partidários não corresponde à realidade”, conclui o texto.

O vídeo em que o cantor aparece “fazendo o L” durante um show no sábado (10/10) repercutiu em perfis que defendem a reeleição de Lula dando a entender que Luan Santana estava declarando apoio ao presidente.

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Uma frase dele no show também foi tirada de contexto para parecer endosso a Lula: “Acreditem nos seus sonhos. Sempre com Deus na frente de tudo e de todos. Que o nosso país esteja em boas mãos nos próximos meses”.

