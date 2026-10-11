Luan Santana faz ‘L’ em show e gesto repercute nas redes

O cantor e compositor sertanejo Luan Santana repercutiu nas redes sociais depois de, em dois momentos de show realizado em Brasília (DF), fazer gesto de “L”. Em nenhum momento, entretanto, o cantor mencionou o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), figura muito associada ao gesto.

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O cantor, entretanto, desejou, durante seu show, um futuro prospero para o país. "Acreditem nos seus sonhos. Sempre com Deus na frente de tudo e de todos. Que o nosso país esteja em boas mãos nos próximos meses", afirmou.

