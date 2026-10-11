Assine
overlay
Início Política
REPERCUTIU

Luan Santana faz ‘L’ em show e gesto repercute nas redes

Cantor e compositor sertanejo fez gestual em dois momentos durante show realizado em Brasília (DF) na noite deste sábado (10/10)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/10/2026 20:02

compartilhe

×
O sertanejo Luan Santana movimentou as redes sociais depois de fazer gesto que alguns associam à política
O sertanejo Luan Santana movimentou as redes sociais depois de fazer gesto que alguns associam à política crédito: Luan Santana/Reprodução

O cantor e compositor sertanejo Luan Santana repercutiu nas redes sociais depois de, em dois momentos de show realizado em Brasília (DF), fazer gesto de “L”. Em nenhum momento, entretanto, o cantor mencionou o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), figura muito associada ao gesto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O cantor, entretanto, desejou, durante seu show, um futuro prospero para o país. "Acreditem nos seus sonhos. Sempre com Deus na frente de tudo e de todos. Que o nosso país esteja em boas mãos nos próximos meses", afirmou.

Tópicos relacionados:

luan-santana show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay