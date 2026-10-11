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CURIOSIDADE

Flávio Bolsonaro superou Lula em um voto em município mineiro

Em São Joaquim de Bicas, na Grande BH, Flávio Bolsonaro teve um voto a mais que o presidente Lula no 1º turno das eleições

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
11/10/2026 19:21

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Campanhas de Flávio e Lula preparam batalha na região com maior abstenção no país
Em São Joaquim de Bicas (MG), a disputa presidencial foi acirrada, com apenas um voto de diferença entre Lula (PT) e Flávio (PL) no 1º turno crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR e Flávio Bolsonaro/Flickr

São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi palco de um fato curioso no primeiro turno da eleição presidencial de 2026. Lá, o candidato do PL Flávio Bolsonaro ficou à frente do presidente Lula (PT) na disputa por apenas um voto.

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O senador e candidato do PL ao Palácio do Planalto obteve 8.139 votos, o equivalente a 45,34%, enquanto Lula computou 8.138 votos, ou 45,33%.

O candidato Escritor Augusto Cury (Avante) recebeu 765 votos. Renan Santos, do Missão, apareceu em quarto lugar com 453 votos, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) ficou na quinta posição com 289 votos.

Romeu Zema (Novo) recebeu 133 votos no município mineiro; Samara (UP), 11 votos; Hertz Dias (PSTU), sete votos; Clariana Barão (DC), seis; Edmilson Costa (PCB), quatro; Veterinário Wilson Grassi (Democrata), quatro ; e Rui Costa Pimenta (PCO), quatro.

Ao todo, 5.960 eleitores eleitores de São Joaquim de Bicas não compareceram para votar.

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Situação reversa

Em Vila Pavão, no Espírito Santo, o que aconteceu foi o contrário. O candidato do PL teve um voto a mais que o presidente e candidato do PT. Enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 2.975 votos, Lula obteve 2.976 votos. No município, 1.187 eleitores não votaram.

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