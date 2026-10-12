Flávio Bolsonaro participa de missa no Dia de Nossa Senhora Aparecida

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) participou nesta segunda-feira (12/10) de uma missa em celebração à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na Catedral de Brasília. O senador ocupou um lugar na primeira fila, diante do altar, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, do deputado Alfredo Gaspar (PL-RN), candidato a vice-presidente em sua chapa, e da conselheira para a área econômica Daniella Marques. A senadora eleita Bia Kicis (PL-DF) também esteve presente.

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A cerimônia foi aberta pela deputada federal Simone Marquetto (PP-SP), que entrou no local carregando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Depois de subir ao púlpito e deixar a imagem, a parlamentar se juntou ao grupo de Flávio nos bancos da catedral.

Marquetto chegou a ser cotada para ocupar a vaga de vice na chapa presidencial. A possibilidade, porém, não avançou porque o Progressistas não aceitou formar uma coligação com o PL, o que ampliaria o tempo de propaganda eleitoral da candidatura de Flávio. Após o resultado do primeiro turno, no qual o senador obteve mais votos do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o PP anunciou apoio ao candidato do PL.

A participação de Flávio na celebração ocorre semanas depois de sua campanha ser envolvida em uma controvérsia relacionada à circulação de informações falsas sobre Nossa Senhora Aparecida. Publicações nas redes sociais passaram a atribuir ao senador a intenção de apoiar um projeto para retirar da santa o título de padroeira do Brasil.

O assunto ganhou força nos dias que antecederam o primeiro turno das eleições. Flávio negou a informação e classificou o episódio como "a maior fake news da campanha". Segundo o candidato, não existe projeto nem movimento para retirar o título da padroeira.

Em 2 de outubro, o ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enviou um ofício às plataformas digitais para determinar o cumprimento dos novos parâmetros de remoção de publicações que associem Flávio à suposta intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

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A presença do candidato na missa do feriado de 12 de outubro ocorre em meio à repercussão do episódio e à disputa pelo voto religioso no segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.