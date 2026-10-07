Papa saúda brasileiros no Vaticano: 'Que Nossa Senhora Aparecida os proteja sempre'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Papa Leão XIV surpreendeu os brasileiros presentes na Praça São Pedro nesta quarta-feira (7/10) ao antecipar a comemoração da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, após a catequese da Audiência Geral, que reuniu 32 mil pessoas. A saudação ocorreu cinco dias antes da data oficial, que será comemorada na segunda-feira (12/10).

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O pontífice abordou a missão da Igreja no mundo atual, destacando o testemunho da fé e o empenho pela justiça. Ao final, saudou os grupos de peregrinos, incluindo os brasileiros que se emocionaram com a menção.

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“Uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em especial aos grupos vindos do Brasil e de Portugal. Queridos irmãos e irmãs, na próxima segunda-feira, 12 de outubro, celebra-se Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Confio todos vocês e as suas famílias à sua intercessão maternal. Que Nossa Senhora os proteja sempre! Deus os abençoe!”, disse o sumo pontífice.

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A história da devoção

A devoção a Nossa Senhora Aparecida começou em outubro de 1717, quando três pescadores encontraram a imagem no rio Paraíba do Sul. O primeiro milagre atribuído a ela foi uma pesca abundante, vista como um sinal de proximidade com o povo.

A fé dos devotos levou à construção do primeiro espaço dedicado à Virgem em 1745. Com o tempo, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida se tornou o maior centro de peregrinação mariana do Brasil. O local já recebeu visitas oficiais dos papas João Paulo II (1980), Bento XIV (2007) e Francisco (2013).

O Papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida como Rainha e Padroeira do Brasil. Anualmente, milhões de devotos participam de romarias, especialmente em outubro.

Disputa eleitoral

Dias antes do primeiro turno das eleições 2026, realizado no último domingo (4/10), o título de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil virou objeto de disputa política entre os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Publicações nas redes sociais acusavam o filho de Jair Bolsonaro de propor retirar o título de padroeira do Brasil da santa. A notícia ganhou força depois que foi citada ao vivo, na GloboNews. Flávio negou a acusação.

Horas depois, a emissora corrigiu a informação e esclareceu que a proposta havia sido apresentada na Câmara dos Deputados em 2007 e arquivada em 2008.

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