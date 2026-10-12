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12 de outubro: entenda a ligação entre o Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida

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Redação Flipar
  • Em 1930, foi o Papa Pio XI que definiu, no Catolicismo, a Nossa Senhora de Aparecida como Padroeira do Brasil.
    Em 1930, foi o Papa Pio XI que definiu, no Catolicismo, a Nossa Senhora de Aparecida como Padroeira do Brasil. Foto: Youtube/Na luz Do Espiritismo
  • Por que 12 de outubro? Em 1953, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) escolheu o dia como sendo dedicado a Nossa Senhora de Aparecida por três motivos:
    Por que 12 de outubro? Em 1953, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) escolheu o dia como sendo dedicado a Nossa Senhora de Aparecida por três motivos: Foto: Youtube/Miria Matheus
  • Primeiro porque a chegada dos espanhóis ao continente americano ocorreu no dia 12 de outubro de 1492.
    Primeiro porque a chegada dos espanhóis ao continente americano ocorreu no dia 12 de outubro de 1492. Foto: Youtube/Uma história a mais
  • Além disso, porque três pescadores, em outubro de 1717, encontraram a imagem da Santa no rio Paraíba do Sul.
    Além disso, porque três pescadores, em outubro de 1717, encontraram a imagem da Santa no rio Paraíba do Sul. Foto: Youtube/Devoto Fides
  • E também porque a data é festiva para a celebração do dia das crianças.
    E também porque a data é festiva para a celebração do dia das crianças. Foto: Peter Idowu/Unsplash
  • Como o Dia de Nossa Senhora de Aparecida virou feriado? Isso começou por causa de um visitante ilustre no Brasil.
    Como o Dia de Nossa Senhora de Aparecida virou feriado? Isso começou por causa de um visitante ilustre no Brasil. Foto: Youtube/Miria Matheus
  • Em 30 de junho de 1980, o Papa João Paulo II foi ao Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo. Sua presença fez com que o então presidente, general João Batista Figueiredo, sancionasse a lei que declarava a data como feriado nacional. Na época, o Brasil vivia sob a ditadura militar.
    Em 30 de junho de 1980, o Papa João Paulo II foi ao Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo. Sua presença fez com que o então presidente, general João Batista Figueiredo, sancionasse a lei que declarava a data como feriado nacional. Na época, o Brasil vivia sob a ditadura militar. Foto: Youtube/Rogerio Ribeiro do Carmo
  • A basílica de Aparecida é a maior Igreja Mariana do mundo, com capacidade de acolher de 30.000 a 45.000 pessoas em seu interior. A construção do santuário começou em 11 de novembro de 1955.
    A basílica de Aparecida é a maior Igreja Mariana do mundo, com capacidade de acolher de 30.000 a 45.000 pessoas em seu interior. A construção do santuário começou em 11 de novembro de 1955. Foto: Robison Camargo wikimedia commons
  • Em 1984, a CNBB declarou oficialmente a Nova Basílica de Aparecida como Santuário Nacional de Aparecida.
    Em 1984, a CNBB declarou oficialmente a Nova Basílica de Aparecida como Santuário Nacional de Aparecida. Foto: Youtube/CNN Brasil
  • Na época festiva, Aparecida recebe milhões de devotos, sendo uma das mais importantes peregrinações do mundo. Em 2022, foram 8 milhões de fiéis.
    Na época festiva, Aparecida recebe milhões de devotos, sendo uma das mais importantes peregrinações do mundo. Em 2022, foram 8 milhões de fiéis. Foto: Youtube/MEUS CAMINHOS APARECIDA DO NORTE
  • A cidade de Aparecida do Norte, onde fica a basílica, tem 36 mil habitantes e fica a 168 km da capital paulista.
    A cidade de Aparecida do Norte, onde fica a basílica, tem 36 mil habitantes e fica a 168 km da capital paulista. Foto: HVL wikimedia commons
  • O
    O "Norte" tem origem na instalação da ferrovia entre São Paulo e Rio de Janeiro, que passa pela cidade de Aparecida. Inicialmente, ela era chamada de Estrada de Ferro do Norte. A localização "ao norte" da capital São Paulo também ajudou a reforçar esse nome. Foto: Youtube/Planalto
  • Dia das Crianças não é feriado - Embora esse dia seja mais antigo que o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a data não funciona como folga de trabalho.
    Dia das Crianças não é feriado - Embora esse dia seja mais antigo que o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a data não funciona como folga de trabalho. Foto: Youtube/Miria Matheus
  • Em 1924, Arthur Bernardes, presidente na época, oficializou a data, que originalmente se chamava
    Em 1924, Arthur Bernardes, presidente na época, oficializou a data, que originalmente se chamava "dia de festa da criança". Entretanto, o dia não é, por si só, um feriado. O feriado nacional é por Nossa Senhora. Foto: Jay Chen/Unsplash
  • A comemoração do Dia das Crianças pra valer começou em 1960, quando a Fábrica de Brinquedos Estrela fez uma promoção conjunta com a Johnson & Johnson para lançar a “Semana do Bebê Robusto” e aumentar as vendas. Desde então a data registra grande movimentação no comércio infantil.
    A comemoração do Dia das Crianças pra valer começou em 1960, quando a Fábrica de Brinquedos Estrela fez uma promoção conjunta com a Johnson & Johnson para lançar a “Semana do Bebê Robusto” e aumentar as vendas. Desde então a data registra grande movimentação no comércio infantil. Foto: Divulgação
  • O nome de Aparecida para a imagem da santa tem uma explicação. Reza a lenda que pescadores encontraram a imagem da santa em 1917 e não conseguiram fisgar peixes.
    O nome de Aparecida para a imagem da santa tem uma explicação. Reza a lenda que pescadores encontraram a imagem da santa em 1917 e não conseguiram fisgar peixes. Foto: Paul R. Burley - wikimedia commons
  • Quando puxaram a rede, veio a imagem da santa, só que sem cabeça. Então, eles jogaram a rede novamente e trouxeram a cabeça que faltava. O relato ainda conta que a partir desse momento as redes ficaram cheias de peixe.
    Quando puxaram a rede, veio a imagem da santa, só que sem cabeça. Então, eles jogaram a rede novamente e trouxeram a cabeça que faltava. O relato ainda conta que a partir desse momento as redes ficaram cheias de peixe. Foto: Youtube/Devoto Fides
  • Com a imagem limpa, os pescadores perceberam que era de Nossa Senhora da Conceição e a cor escura era por causa do contato com a lama do fundo do rio. A partir dali, a santa foi chamada de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que passou a ser devotada e depois seria consagrada padroeira do Brasil.
    Com a imagem limpa, os pescadores perceberam que era de Nossa Senhora da Conceição e a cor escura era por causa do contato com a lama do fundo do rio. A partir dali, a santa foi chamada de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que passou a ser devotada e depois seria consagrada padroeira do Brasil. Foto: Youtube/Devoto Fides
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