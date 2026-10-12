MG: missas, procissão e carreatas homenageiam a padroeira do Brasil

No dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, orações pela saúde do papa Leão XIV, que passará por uma intervenção cirúrgica, e também pelo momento político nacional, às vésperas do segundo turno da eleição presidencial. Na manhã desta segunda-feira (12/10), centenas de fiéis participaram da tradicional missa no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A celebração eucarística foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Nivaldo dos Santos Ferreira.

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"Nossa Senhora Aparecida traz sempre a mesma mensagem: ‘Fazei tudo aquilo que Ele vos disser’. Assim, Ela nos transmite, a partir do Seu coração, a palavra de Deus: que devemos obedecer a Jesus, fazer o que Ele nos pede: amar como Ele nos amou". O bispo auxiliar lembrou que "Maria vem sempre em nosso socorro, pois pedimos a intercessão de Deus, e por Maria somos sorridos. Ela desce do céu para nos ajudar".

Dom Nivaldo destacou o episódio "da descida de Maria", ocorrido em 1717, quando três pescadores encontraram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, no Rio Pa­raí­ba do Sul, em São Paulo. Posteriormente, passou a ser chamada Nossa Senhora Aparecida. "Com o corpo separado da cabeça, a imagem quebrada foi milagrosamente encontrada naquelas águas. Maria veio em socorro dos trabalhadores que precisavam da ajuda de Deus para pescar e garantir seu sustento", disse.

Pelo papa

A celebração no santuário de Contagem teve orações pela saúde do papa Leão XIV, que será submetido a uma cirurgia para retirada de um nódulo no pulmão. "Que Deus o ajude, e Nossa Senhora o proteja para que a recuperação seja rápida, e ele continue forte nos ajudando nessa caminhada". Com a proximidade do período eleitoral, dom Nivaldo pediu também a intercessão de Nossa Senhora, a fim de que o processo político transcorra com tranquilidade e "todos os brasileiros tenham a oportunidade de se expressar pelo voto".

Também em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, são intensas as homenagens à Padroeira do Brasil. Com a imagem de Nossa Senhora Aparecida à frente, centenas de caminhões, carros e motos percorrem a cidade da "carreata". À noite, após a missa das 17h, haverá procissão luminosa saindo da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Kennedy.

Em Santa Luzia, na Grande BH, houve a tradicional carreata nas principais ruas da cidade GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS

Programação

Durante todo o feriado nacional há missas, carreatas, procissões e outras atividades para saudar Nossa Senhora da Piedade. Na Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana da capital, os católicos podem participar, às 15h, de missa no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. O espaço acolhe os peregrinos na Basílica da Piedade – Ermida da Padroeira de Minas, que guarda a imagem da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade.

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Por ser Dia das Crianças, a missa das 15h terá oração especial pela garotada. Os fiéis podem enviar previamente os nomes dos meninos e meninas para que sejam colocados diante de Nossa Senhora da Piedade, durante a celebração. Conforme divulgado pela Arquidiocese de BH, a iniciativa busca proporcionar às crianças uma experiência de fé vivida de maneira alegre, acolhedora e próxima, junto às famílias, na Casa da Padroeira de Minas.